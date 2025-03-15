蔡阿嘎公布股權分配「揭公司資本額」 突翻白眼嘆老婆好小氣

蔡阿嘎（右）公布公司股權分配。（翻攝自YT）

〔記者林欣穎／台北報導〕YouTuber「眾量級」由Andy與家寧共同經營，去年情變後正式拆夥，Andy日前無預警拍片指控對方8大罪狀、奪走他經營10年的頻道，且自己在公司的股權只有25%、家寧及其母親則佔有75%，消息曝光掀起波瀾，同為百萬YTR的蔡阿嘎今也公布自己與老婆「二伯」的股權分配情況。

蔡阿嘎提到這幾天有不少粉絲關心他們公司股份分配情形，「我們公司股權分配是嘎哥50%、二伯50%，資本額只有10萬。」隨後更在文中附上翻白眼表情提到：「所以剛剛我打算拿5萬元，要把50%的股權買回來，但是被二伯拒絕了....好小氣…」。

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蔡阿嘎說原本要把股權買回來被老婆「二伯」拒絕。（翻攝自臉書）

照片中還可以看到蔡阿嘎拿著一疊鈔票對著二伯的畫面，讓不少網友大笑直呼相當幽默，更有人偷虧蔡阿嘎：「不要說50%股權了，連你的人都是她的了」、「但是你那50％賺的還要上繳二伯」、「嘎哥居然還有五萬塊，嘎哥不是每次信用卡都刷不過嗎」。

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