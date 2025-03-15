「一代大俠」張振寰離世！演藝工會理事長嘆：沒轉行做生意就不陷困境

曹雨婷談被困電梯，驚魂未定。（記者陳奕全攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕演藝工會理事長曹雨婷今和7名工會理幹事今到陽明山中山樓出席華岡藝校50周年校慶，意外受困「總統電梯」長達10多分鐘，曹雨婷受訪時驚魂未定，她說：「我們在電梯裡沒訊號，一直按求救按鈕也沒人回，只好一直敲電梯門等人來救我們。」她還回憶當時在一樓搭電梯打算到三樓，但電梯往上一點又直直墜下，讓她直呼：「差點暈過去了！」研判是中山樓設備過於老舊，導致電梯故障。

曹雨婷感嘆張振寰轉行做生意反而困頓。（記者陳奕全攝）

曹雨婷提到當時電梯裡除了她，還有王道等人，大家在電梯裡相當焦急，求助無門，好在後來有人終於聽到他們敲打電梯門的求救聲，硬是把電梯門打開，讓他們脫險。

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此外，「一代大俠」張振寰今傳出過世消息，享壽65歲，曹雨婷提到工會還在確認他是否為工會成員，但她提到不管張振寰是否是成員，若有需要，工會都會協助殯葬相關儀式。對於張振寰，曹雨婷說以前曾見過張振寰穿古裝拍戲，非常帥，她感慨他如果後來沒轉行去做生意，經濟上可能就不會陷入困境。

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