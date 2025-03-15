《我的老師》出新星！全能創作歌手實力獲讚 主題曲扣人心弦成亮點

創作歌手「LOORI」李品洋首次參與電影演出就擔綱重要角色。（翻攝自Instagram@qbopypy）



胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕由《我的這一班》製作團隊所發行的電影《我的老師首部曲：燈塔水母的秘密》即將於3月28日上映，其中令人耳目一新的創作歌手「LOORI」李品洋竟專業演出重要學生角色「劉宇捷」外，更替電影創作、演唱主題曲，讓眾多影迷刮目相看。

李品洋為電影《我的老師首部曲：燈塔水母的秘密》量身創作並演唱主題曲《燈塔水母》。（翻攝自Instagram@qbopypy）

《我的老師首部曲：燈塔水母的秘密》將在3月28日全台上映，消息一出，立刻吸引眾多人的熱烈迴響，紛紛敲碗期待電影上映。而電影主題曲《燈塔水母》先行於2月28日釋出，扣人心弦的歌詞和動人的歌聲，使眾多影迷好奇究竟是誰唱的？竟是已在網路發布眾多創作歌曲的歌手李品洋所創作並演唱，除此，李品洋更在電影中飾演學生主角「劉宇捷」，能寫、能唱、能演的超高強實力被網友讚爆，並紛紛期待他於電影中大飆演技。

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李品洋將於5月1日至女巫店舉辦專場表演《礙於現實我不能說給你聽》。（翻攝自Instagram@qbopypy）

值得一提的是，李品洋馬不停蹄，其將在5月1日於曾培育吳青峰、陳綺貞、陳珊妮、「張懸」安溥的知名展演場「女巫店」舉辦專場表演《礙於現實我不能說給你聽》，據透露，此次表演將是全創作歌單，更有許多從未現場表演過的自創歌曲，令歌迷相當期盼他美妙的歌聲。

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