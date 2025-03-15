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娛樂 最新消息

家寧聲明被打臉！Andy爆頻道賺破億他拿不到7％ 網友心疼狂抖內

〔記者侯家瑜／台北報導〕YouTuber「眾量級」中的Andy（王崇睿），在與家寧情變後拆夥，Andy拍片指控對方8大罪狀，拿走他經營10年的頻道，群海娛樂股份有限公司負責人曾淑惠及家寧在14日發出聲明，說明與Andy之間的糾紛，Andy在今天深夜火速反擊，發布影片「直球對決張家人聲明」，回應群海娛樂股份有限公司所發出的聲明，讓這對昔日情侶之間的糾紛再生波瀾。

Andy公開與家寧的對話截圖，強調頻道永遠屬於兩人。（翻攝自YouTube）Andy公開與家寧的對話截圖，強調頻道永遠屬於兩人。（翻攝自YouTube）

Andy在家寧與其家人發出聲明後，短短7個小時就逐一做出回應，只見留言區的討論非常熱烈，出現許多同行以及網友抖內，替他加油打氣，在短短一個小時之內，就有17000多則留言，多數都是支持他拿回屬於自己的一切。

群海娛樂在聲明中最受到關注的是，指控Andy於特定期間內，曾自行變更頻道收益分配至個人帳戶。對此，Andy澄清更改頻道營收地址的目的，只是為了讓頻道恢復盈利，而這件事家寧也知情，之後他就無法再登入該帳號，也沒有收到任何款項。

Andy表示，經過每一筆逐一確認後，6年來只拿到695萬元。（翻攝自YouTube）Andy表示，經過每一筆逐一確認後，6年來只拿到695萬元。（翻攝自YouTube）

Andy也曝光當時與家寧的對話紀錄，內容強調重量級頻道永遠屬於兩人，「眾量級頻道永遠屬於我和妳的，請您別擔心。」感人的對話，與女方及其家人的作為形成強烈對比。

Andy表示頻道經營至今，營收粗估至少超過1億元，遠超過他的固定薪資，而實際上他總共只拿到695萬元，等於拿不到總營收7%，他也說每一筆款項都有憑有據，「金額與你提到的數字差距甚大，如果你已經計算並結算好我的相應報酬，請公開你的算法。」

針對起初成立公司目的，Andy不以為意地說：「為了保障與張家寧的生活，但為何公司設立時，您的股權占比是50％？為何不是我和張家寧各占50％？結果到最後，我只占25％，您卻說我只是借名登記的股東、只是個員工。」 Andy也說對方的聲明中有明顯提到，自己確實還是群海娛樂的股東之一，所以自己還是有資格查帳，希望對方可以盡快提供清楚的政策與金流，讓此事盡早落幕。

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