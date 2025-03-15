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才赴美戒酒回歸！鄭中基驚爆婚變 正妹老婆余思敏洩端倪

鄭中基（左）與老婆余思敏。（星島日報提供）鄭中基（左）與老婆余思敏。（星島日報提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕香港天王鄭中基赴美戒酒半年，近日才在經營的YouTube頻道露面，未料港媒卻爆出他與老婆余思敏疑似婚變，余思敏13日歡慶生日，曬出與兒女的合照，唯獨鄭中基不見人影，她意有所指說：「Start a new chapter（開啟新篇章）」，引起網友譁然。

鄭中基去年與經紀人何慶湘解約，更透露長期受到酒精成癮所苦，宣布暫停工作要在老婆的陪伴下到美國參加戒酒療程，沒想到在今年2月，就傳出鄭中基與余思敏正在辦離婚手續，爆出婚變傳言。

余思敏孤單慶生，鄭中基不見人影。（翻攝IG）余思敏孤單慶生，鄭中基不見人影。（翻攝IG）

余思敏近日曬出慶生的影片，與黃芳雯、鍾健威、鄭文等人同歡，她發文稱要開啟人生新篇章，黃芳雯也留言回應：「請記得好好哄自己，會有很多人愛你。」另外，余思敏也被發現，與鄭中基已經互退IG追蹤。

鄭中基在2011年娶了香港有線電視前主播余思敏，夫妻倆育有一子一女，去年鄭中基在小巨蛋開唱，余思敏也帶著妻小力挺，感情看來甜蜜，對於婚變的傳聞，兩人目前皆未有回應。

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