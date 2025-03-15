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徐若晗《愛你》羞認激吻動心竟當機 3場超甜場面連爸媽也狂嗑

徐若晗《愛你》羞認激吻動心竟當機 3場超甜場面連爸媽也狂嗑張凌赫（右）、徐若晗在《愛你》大結局中步入婚姻。（iQIYI愛奇藝國際版提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕張凌赫、徐若晗主演的愛奇藝戲劇《愛你》已播出完結篇，在大結局中，2人有情人終成眷屬，甜蜜步入婚姻，被問起最臉紅心跳的場景時，徐若晗笑說：「櫻花之吻、浴室之吻、求婚之吻這3場戲我都很難忘，拍攝時真的會動心，拍完我整個人都呆住當機了，需要緩一下，這時候凌赫總會笑瞇瞇地看著我，就很何蘇葉，讓我更害羞了。」

其中浴室吻戲成為全網名場面，在那場戲中，徐若晗洗完澡穿著張凌赫的襯衫吹頭髮，兩人情不自禁地深情相吻，從浴室一路吻到房間，整整2分鐘的高甜互動讓觀眾直呼「戀愛了」，張凌赫更上一層樓的吻功也讓他被劇迷封為「接吻天才」、「純愛蘇神」。另一場車中激吻則是性張力拉滿，播出後網友還熱烈討論張凌赫的嘴巴是不是被親腫了，他得知後忍不住笑著澄清：「那是若晗的口紅啦！不是我嘴巴腫。」

徐若晗《愛你》羞認激吻動心竟當機 3場超甜場面連爸媽也狂嗑不少劇迷敲碗希望張凌赫（左）、徐若晗能再搭檔演愛情戲。（iQIYI愛奇藝國際版提供）

劇中張凌赫溫柔又有耐心，還懂得給女友滿滿的情緒價值，支持對方的夢想，徐若晗認為張凌赫的形象很符合角色，簡直是天選何蘇葉，並說：「合作之前以前他很高冷，但實際上他挺好玩的，還有點毒舌，而且很懂即興發揮，他的眼睛溫柔又有戲，常讓我不自覺地陷進去，我也從他身上學到不少曖昧拉扯小技巧。」

徐若晗《愛你》羞認激吻動心竟當機 3場超甜場面連爸媽也狂嗑張凌赫（左）、徐若晗在《愛你》劇中有多場親密吻戲。（iQIYI愛奇藝國際版提供）

徐若晗笑稱她的爸媽跟爺奶都在追劇，全家在線嗑CP，還說小情侶看起來很幸福，讓她有種被認可的感覺，連阿姨都不忘叮囑她將來要找個像何蘇葉一樣的對象，但她直呼這也太高難度。《愛你》全集已在愛奇藝國際站上線。

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