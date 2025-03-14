柯佳嬿新書2分鐘完售！空降3網站冠軍 賈靜雯興奮：早就聽妳聊過

柯佳嬿4月19日辦讀書會，揪書迷一起前往「奇幻地」。（重版文化提供）



〔記者蕭方綺／台北報導〕金鐘戲后柯佳嬿日前宣布推出個人首本長篇小說《夢 游記》之後，立刻引起熱烈迴響，預購首日便全面空降冠軍霸榜，新書還未上市便勇奪銷售冠軍，一舉獲得誠品網站中文日榜第一名、金石堂網路小說散文類第一名、博客來即時榜第一名、博客來小說散文新書榜第一名。

另外，博客來、誠品的簽名書更在2分鐘內瞬間賣完，雖才剛開放預購，限量親簽版便已經全通路完售，柯佳嬿的魅力果然銳不可擋，讓網友紛紛留言「準備好與柯佳嬿一起夢遊了」，賈靜雯拿到書也興奮表示：「很早就聽妳聊過，終於記錄下來。」

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柯佳嬿簽名書在2分鐘內瞬間賣完。（重版文化提供）



柯佳嬿日前與編輯共同到印刷工廠，親自監督迎接新書「誕生」，看到一本又一本滾燙的新書印製而出，讓她興奮得像個小孩，如今得知新書的銷售亮眼，讓她更開心直呼「很開心，也有點緊張，希望《夢 游記》正式發行以後，大家能享受這個故事，一起到奇幻地展開冒險」，同時，柯佳嬿還秀出全新的新書宣傳照，照片裡有滿滿彩蛋，只見她綁雙馬尾，清純樣貌脫俗，站在3台電視機的旁邊，照片襯著罌粟花，這也是小說《夢 游記》裡的代表性植物，直接呼應小說裡「睡眠」、「夢」等精彩元素。

柯佳嬿首本長篇小說《夢 游記》引起熱烈迴響。（重版文化提供）



柯佳嬿身為新銳小說家，原本就喜歡聽故事，一直是小說迷，還曾經徹夜讀小說讀到天亮，「曾經在睡前打開小說，本來是當做睡前閱讀，結果完全被故事吸引，越看越有精神」，她更笑稱因為隔天放假沒事，就一口氣把書看完，天都亮了。

至於小說的啟蒙，則是小時候讀漢聲少年拇指文庫的羅蘭系列小說，還有羅冰克蘭的《討厭艾麗絲》，「我在閱讀這些故事的時候有很多想像畫面，覺得書裡的世界很迷人。小時候看這些書的澎湃心情，我到現在還記得」，更感性表示非常慶幸自己能在童年時期看了這些書，為她打開異想世界的大門。

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