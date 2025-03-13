晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

連包養網也喊送Andy「10年會員資格」 不忘一句話酸家寧

〔記者侯家瑜／台北報導〕眾量級內鬨風暴越演越烈，自Andy公開指控家寧後就獲得網友一面倒支持，連品牌廠商也紛紛資助，現在連知名包養網站也出手，喊話Andy。

包養網站在社群平台上表示要送Andy十年的會員資格。（翻攝自Threads）包養網站在社群平台上表示要送Andy十年的會員資格。（翻攝自Threads）

知名包養網站發文寫下：「愛錯人會讓你失去公司 ，愛對人只會送你一輩子的寵愛，Sugarbook送上10年會員＋Sugar Mommy（或Daddy），至少這次，您可以放心被疼愛、不會再被掏空。」

該網站在留言還不忘開酸家寧。（翻攝自Threads）該網站在留言還不忘開酸家寧。（翻攝自Threads）

據悉，該網站的10年會員資格高達近10萬元，甚至還聲稱能替Andy物色「糖果爸爸」或「糖果媽媽」。貼文留言區也不忘家寧，標註其帳號喊話：「啊對了，家寧～最近看你好像有點辛苦，有時候換個方式過生活也不錯。」

相關新聞：不捨Andy被榨乾 天后闆妹霸氣出手「願給500萬創業基金」

Andy近日獲得大量網友與同行力挺，連品牌廠商也紛紛站隊支持，不僅有房產業者表示願意贈送一間房子，直播主天后闆妹更大方喊話要提供500萬創業基金，讓網友驚呼：「太狂了！」此外，Andy個人頻道也在不到2天內突破百萬訂閱，創下台灣YouTube史上最快突破百萬訂閱的紀錄。

在 Threads 查看
點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中