連包養網也喊送Andy「10年會員資格」 不忘一句話酸家寧

〔記者侯家瑜／台北報導〕眾量級內鬨風暴越演越烈，自Andy公開指控家寧後就獲得網友一面倒支持，連品牌廠商也紛紛資助，現在連知名包養網站也出手，喊話Andy。

包養網站在社群平台上表示要送Andy十年的會員資格。（翻攝自Threads）

知名包養網站發文寫下：「愛錯人會讓你失去公司 ，愛對人只會送你一輩子的寵愛，Sugarbook送上10年會員＋Sugar Mommy（或Daddy），至少這次，您可以放心被疼愛、不會再被掏空。」

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該網站在留言還不忘開酸家寧。（翻攝自Threads）

據悉，該網站的10年會員資格高達近10萬元，甚至還聲稱能替Andy物色「糖果爸爸」或「糖果媽媽」。貼文留言區也不忘家寧，標註其帳號喊話：「啊對了，家寧～最近看你好像有點辛苦，有時候換個方式過生活也不錯。」

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Andy近日獲得大量網友與同行力挺，連品牌廠商也紛紛站隊支持，不僅有房產業者表示願意贈送一間房子，直播主天后闆妹更大方喊話要提供500萬創業基金，讓網友驚呼：「太狂了！」此外，Andy個人頻道也在不到2天內突破百萬訂閱，創下台灣YouTube史上最快突破百萬訂閱的紀錄。

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