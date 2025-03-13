張秀卿認了！被南部天王氣到停機 忍不住當面嗆聲

〔記者陽昕翰／台北報導〕台語歌后張秀卿力邀老友七郎合唱新歌《一八六六七》，兩人以70年代的復古造型亮相，七郎拍MV浮誇扭臀，讓張秀卿笑到停機半小時，忍不住嗆聲：「他太騷了啦，害我整個情緒都走鐘，他真的是搞破壞王啦！」

張秀卿推出新歌，南部天王七郎跨刀合唱。（豪記提供）

張秀卿推出新專輯《阿桃》，找來擁有超過40年的情誼的七郎合作，兩人同是南部人，當年經常相約搭車北上跑通告，現在又成了唱片公司同門，直呼好有緣份。

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張秀卿感恩直說，七郎貴為南部天王，知道她的家中經濟狀況貧困，時常力薦她一起搭檔，「我始終都是他演出陣容的指定歌手，讓我家的困境得以改善，這份恩情我永遠牢記心中！」

張秀卿推出新專輯《阿桃》，七郎力挺獻聲合唱。（豪記提供）

七郎不忘爆料以前同台演出，霸氣替內急的張秀卿開路，見到滿滿的人潮，他只放聲大喊「不好意思，歌手張秀卿有內急，又要上台演出了，懇請大家幫忙」，前方立刻清出一條路。

張秀卿回憶此事，直呼超級尷尬，「我想立刻逃離現場，但七郎就是會為朋友兩肋插刀。」

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