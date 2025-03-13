晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

張秀卿認了！被南部天王氣到停機 忍不住當面嗆聲

〔記者陽昕翰／台北報導〕台語歌后張秀卿力邀老友七郎合唱新歌《一八六六七》，兩人以70年代的復古造型亮相，七郎拍MV浮誇扭臀，讓張秀卿笑到停機半小時，忍不住嗆聲：「他太騷了啦，害我整個情緒都走鐘，他真的是搞破壞王啦！」

張秀卿推出新歌，南部天王七郎跨刀合唱。（豪記提供）張秀卿推出新歌，南部天王七郎跨刀合唱。（豪記提供）

張秀卿推出新專輯《阿桃》，找來擁有超過40年的情誼的七郎合作，兩人同是南部人，當年經常相約搭車北上跑通告，現在又成了唱片公司同門，直呼好有緣份。

張秀卿感恩直說，七郎貴為南部天王，知道她的家中經濟狀況貧困，時常力薦她一起搭檔，「我始終都是他演出陣容的指定歌手，讓我家的困境得以改善，這份恩情我永遠牢記心中！」

張秀卿推出新專輯《阿桃》，七郎力挺獻聲合唱。（豪記提供）張秀卿推出新專輯《阿桃》，七郎力挺獻聲合唱。（豪記提供）

七郎不忘爆料以前同台演出，霸氣替內急的張秀卿開路，見到滿滿的人潮，他只放聲大喊「不好意思，歌手張秀卿有內急，又要上台演出了，懇請大家幫忙」，前方立刻清出一條路。

張秀卿回憶此事，直呼超級尷尬，「我想立刻逃離現場，但七郎就是會為朋友兩肋插刀。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中