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娛樂 最新消息

迎波伽利大巨蛋開唱 北市攜手北投溫泉業者推專屬優惠

波伽利父子將於4/4攜手在台北大巨蛋合體演出。（牛耳藝術提供）波伽利父子將於4/4攜手在台北大巨蛋合體演出。（牛耳藝術提供）

〔記者甘孟霖／台北報導〕知名義大利跨界男高音安德列·波伽利（Andrea Bocelli）4月4日將於台北大巨蛋開唱，也是首位登台大巨蛋的西洋國際巨星。台北市觀光傳播局局長王秋冬表示，台北市長蔣萬安得知波伽利巡演消息後，立即指示市府全力爭取波伽利來台北開唱；此外，觀傳局也攜手3家北投溫泉飯店攜手推出優惠專案，盼此場國際級展演為北市文化版圖立下新里程碑。

王秋冬表示，大巨蛋啟用後陸續舉辦棒球賽事，去年底也開始辦理演唱會活動，市府在去年初得知波伽利啟動巡演，即全力爭取「台北場」，協助主辦單位與大巨蛋溝通及相關宣傳事宜，終讓波伽利順利來台，也展現大巨蛋、台北已具備國際藝文表演舞台實力，準備好迎接各大國際巨星及旅客到訪。

憑波伽利演唱會票根，可享北投高級溫泉飯店住宿優惠，記得提早訂房規劃臺北小旅行。（大地酒店提供）憑波伽利演唱會票根，可享北投高級溫泉飯店住宿優惠，記得提早訂房規劃臺北小旅行。（大地酒店提供）

他說，為迎接波伽利樂迷人潮，觀傳局與3家北投溫泉飯店攜手推出優惠專案，期間出示波伽利演唱會票根享指定消費專屬優惠，包含去年全新開幕的北投晶泉丰旅，推出「傳奇降臨-波伽利演唱會_三天二夜住宿享85折」住宿專案，獨享泉思家庭溫泉客房升等至17坪泉音陽台家庭溫泉客房等多項好康，以及「傳奇降臨-波伽利演唱會_獨立湯屋」優惠等。

此外，大地酒店則推出「滿萬送萬，加碼贈禮 藝饗大地：波伽利演唱會持票限定」住房專案，平日入住大地酒店僅需1萬元（假日另加2千元），可再獲1萬元等值回饋；以及限量大眾湯、獨立湯屋第2位享原價5折優惠；從不打折的北投麗禧溫泉酒店，則限定推出獨立湯屋享9折優惠。

3家北投溫泉飯店推出波伽利演唱會住宿優惠，邀請樂迷留宿臺北，一探臺北都會與自然的多元面貌。（北投晶泉丰旅提供）3家北投溫泉飯店推出波伽利演唱會住宿優惠，邀請樂迷留宿臺北，一探臺北都會與自然的多元面貌。（北投晶泉丰旅提供）

王秋冬也推薦，旅客來到台北欣賞波伽利演出，可順遊大巨蛋及鄰近松山文創園區，感受歷史及現代建築之美，周邊還有台北101及信義商圈、東區商圈等，可滿足旅客吃喝玩樂需求；陽明山擎天崗、冷水坑、北投、貓空，以及4月限定的竹子湖海芋季，都很適合旅客到訪。

主辦單位牛耳藝術說明，波伽利睽違10年再度來台開唱，距離上一次亞洲開唱已有9年；且這次巡演選擇台北，而非首爾、東京等知名城市，可見台北的國際重要性，而市政府也一路支持協助、共同努力，希望未來能在台北看到更多國際級藝文展演活動，並吸引周邊國家的旅客到訪。

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