金秀賢甩金賽綸偷吃？徐睿知被指小三不忍了：我也是個人

徐睿知與金秀賢曾經合作過《雖然是精神病但沒關係》，也曾經傳出戀情。（Netflix提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕金秀賢案炒得沸沸揚揚，近期被傳曾經與金秀賢交往的女星徐睿知，今天（13日）凌晨發文喊冤，稱真的與金秀賢沒有任何關係。

金秀賢與已故金賽綸傳出交往6年，儘管經紀公司全盤否認，不過隨著一張張親密照流出，似乎也足以證明兩人關係匪淺。最近更傳出，金秀賢曾經腳踏兩條船，跟金賽綸交往期間，還劈腿徐睿知，引發爭議，甚至有網友到徐睿知IG留言，要求她表態，甚至謾罵。

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對此，徐睿知在官方粉絲社群發文，「我也是個人，真的覺得很艱難、很沉重、很煩、很難過，我喘不過氣來了，一忍再忍。」

徐睿知否認與金秀賢有一腿。（翻攝自IG）

她表示自己看到有網友問她「金秀賢談戀愛是不是偷吃妳？第二次機會別讓我們失望。」不自覺回覆了訊息，最後又刪除。

「希望不要再這樣了，我和他、他哥哥沒有任何關係，我都不知道我為什麼要解釋這個。」徐睿知寫道。

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