元斌人帥心善！ 曾決定「出手相助」金賽綸還7億債務

金賽綸與元斌結識便建立了好交情。（翻攝自IG）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓「最美童星」金賽綸2月傳出噩耗，遭警方發現陳屍於家中，得年24歲。然而，金賽綸在9歲曾與元斌合作電影《大叔》，兩人結識便建立了好交情，在金賽綸離世後，元斌被媒體捕捉到現身靈堂送金賽綸最後一程，他罕見地落下男兒淚，讓外界看了相當心疼。

金賽綸在9歲曾與元斌合作電影《大叔》。（翻攝自IG）

根據韓媒《TOPSTARNEWS》報導，元斌一直對金賽綸照顧有加，近日更是被傳出曾想幫金賽綸償還欠金秀賢7億韓幣（約1583萬台幣）的賠償金，讓不少網友震驚！直呼：「元斌果然人帥心善！」、「知道他們認識，但沒想到感情那麼好」、「相信賽綸會一直記得當初元斌的那份心意」。

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金賽綸在2022年酒駕肇事，不只演藝事業中止，還得賠償各種違約金、商家損失費用，金額相當可觀，傳出當時她不得已請求了同門前輩金秀賢代墊龐大金額。如今離世，一位自稱是金賽綸家人的女性出面爆料金秀賢，因他不斷逼債，為此寄出存證信函，指控金秀賢害金賽綸走上自殺之路，更直言金秀賢是披著羊皮的狼，兩人交往多年，但他卻堅決否認，讓金賽綸相當心寒。

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