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娛樂 最新消息

金秀賢翻車劇組逆風力挺 來台參加櫻花季行程不變

金秀賢（右）親吻金賽綸照片曝光，震撼各界。（翻攝自YouTube）金秀賢（右）親吻金賽綸照片曝光，震撼各界。（翻攝自YouTube）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓星金賽綸上個月16日過世，近日爆出和金秀賢有過一段情，11日自媒體「橫豎研究所」爆猛料公開金秀賢親吻金賽綸照片，揚言手中握有數千張親密照，更直指是金秀賢害死金賽綸，強硬要求他向金賽綸家屬道歉，人設大崩潰，但根據韓媒最新披露消息，金秀賢月底來台參加高雄櫻花季的行程不受影響

金秀賢當時和年僅15歲金賽綸交往6年，原本2人臉貼臉照片被瘋傳，一度讓人半信半疑，沒想到11日竟又出現令人無語「親吻照」，有韓媒狂酸：「有誰會想和念國中的小女孩接吻呢？」據了解，金秀賢IG粉絲數瞬間狂掉20萬人，影響甚鉅。

相關新聞：韓YTR下通牒金秀賢公開道歉 後援會宣布脫粉

儘管金秀賢所屬經紀公司發表聲明稱虛假事實，卻也沒能拿出實際證據證明爆料造假，至今網路已掀起一波「男神崩塌」風向，且風暴持續擴大中。

目前已有品牌代言開始和金秀賢切割，據了解，他接下來仍有戲劇《山寨人生》演出，劇組今對外重申力挺金秀賢：「第二季他會繼續拍攝。」此外，金秀賢原定本月底來台參加高雄櫻花季的活動，主辦方表示行程不變。

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