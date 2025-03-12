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娛樂 音樂

林書豪向周杰倫看齊當好爸爸 意外成為「二寶爸」？

〔記者陳慧玲／台北報導〕「周董」周杰倫近日無端被影射到澳門豪賭輸錢，雖然內容很瞎，但就怕有人誤信，唱片公司昨已發出聲明駁斥假消息。撇開網路謠言，周董在好友林書豪眼中仍是值得學習的好榜樣。

周杰倫（左）和林書豪擁有好交情。（翻攝自IG）周杰倫（左）和林書豪擁有好交情。（翻攝自IG）

林書豪分享照片，肩膀上頂著寶貝兒子並寫到：「2025一直挑戰我進步，成為更好更無私的人，當好爸（爸）比打好球或唱好歌重要太多了。」他並tag周杰倫帳號寫到：「感謝我身邊的爸爸們，一起走這條路，一起進步。」今周董也回應放上舉起手臂加油的圖案。

林書豪（左）肩上頂著兒子，期許自己當個好爸爸。（翻攝自IG）林書豪（左）肩上頂著兒子，期許自己當個好爸爸。（翻攝自IG）

妙的是，林書豪分享照片中，除了他自己讓兒子坐在肩膀上，另外還有一人揹著小女娃，因此網友議論紛紛，好奇他這麼快又升格「二寶爸」？

周杰倫揹著小女兒，珍惜孩子們會和他撒嬌時光。（翻攝自IG）周杰倫揹著小女兒，珍惜孩子們會和他撒嬌時光。（翻攝自IG）

對此，林書豪親自回應網友：「不，只有一個，我旁邊的人是我朋友，他背著他的女兒。」倒是前幾天周董一張照片感動許多網友，他背著小女兒，身旁還有兒子羅密歐，當時周董有感而發寫道：「趁他們還願意跟你撒嬌的時候。」網友直呼他真是好爸爸。

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