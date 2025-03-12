蔡阿嘎還原蘿拉「討債現場」 扣手機、金流關鍵證物

〔記者吳仁捷／新北報導〕網紅蔡阿嘎夫妻遭前員工蘿拉（本名：林沛蓁）涉嫌以AB合約，詐欺、侵占公司上千萬元被告，蔡阿嘎今天還原會同新北地方法院民事執行處、蘆洲警方，到蘿拉住處強制執行過程，表示查扣關鍵手機、蘿拉印製一大疊金流、疑似AB合約、手機及名貴愛馬仕鞋等物品，蔡阿嘎團隊也披露蘿拉躲廁所，連同在場女性友人，涉及持有喪屍毒品的依托咪酯毒菸彈毒品，至於查扣名貴物品，近日將法拍、獲得部分賠償。

網紅蔡阿嘎今日公布影片，還原對前員工蘿拉討債「強制執行」過程，透露除查扣B合約、金流等重要證物及名貴物品，也協助警方查獲毒品，表示近日就會法拍，討回部分損失金額。（記者吳仁捷翻攝）擷取自蔡阿嘎影片

新北地院去年12月30日，由當事人網紅蔡阿嘎夫妻、員工，到決裂的前員工蘿拉（林沛蓁）蘆洲租屋處強制執行，查扣疑似AB合約等相關證物，但警方在場除發現蘿拉，還有一名郭姓男子，因兩人舉止怪異，蘿拉還躲在廁所，警方入內察看，發現不明菸彈，一測發現依托咪酯（喪屍毒品）呈現陽性反應，除強制執行相關證物，更將持毒的蘿拉與吸毒的郭男都帶回偵訊，並依毒品罪嫌送辦，向上溯源追查毒品來源。

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蔡阿嘎今天在數個平台還原當天討債（強制執行）狀況，他表示，由於是第二次強制執行，包括鎖匠、搬家公司及查扣清冊都準備好，也在場的員工透露，現場發現公司未曾創建、歸檔的B合約，還發現一疊蘿拉印製的各銀行往來資料，其中部分塗上螢光筆，懷疑蘿拉自行統計詐騙、涉案金額自保。

網紅蔡阿嘎今日公布影片，還原對前員工蘿拉討債「強制執行」過程，透露除查扣B合約、金流等重要證物及名貴物品，也協助警方查獲毒品，表示近日就會法拍，討回部分損失金額。（記者吳仁捷翻攝）擷取自蔡阿嘎影片

蔡阿嘎說，執行過程中，當事人蘿拉及女性友人（應為50歲郭男）出現，蘿拉躲在廁所裡，女性友人在擋在門口，事後果然發現毒品，當時蘿拉辯稱是在機場買的，還說友人在公部門上班，不會持有違禁品，蘿拉更宣稱，如果依定要有人承擔，她願意承認，但又說這些東西真的不是我的，但警方於完成強制執行後，將蘿拉、郭男都帶回偵訊，依毒品罪嫌送辦、採驗。

蔡阿嘎透露，第二次強制執行小有斬獲，也協助警方查獲毒品，將進行法拍、拍賣，日期、時間將再向網友公告。

網紅蔡阿嘎今日公布影片，還原對前員工蘿拉討債「強制執行」過程，透露除查扣B合約、金流等重要證物及名貴物品，也協助警方查獲毒品，表示近日就會法拍，討回部分損失金額。（記者吳仁捷翻攝）擷取自蔡阿嘎影片

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