演藝圈大哥支持黃子佼復出 王婉諭：不能正當化他噁心惡行！

知名主持人黃子佼。（資料照）

首次上稿 03-11 22:25

更新時間 03-12 06:42

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕知名主持人黃子佼捲入MeToo風波、持有大量未成年性剝削影像被判刑，不過演藝圈大哥級人物曾國城、徐乃麟都跳出來幫忙說情，公開稱黃子佼對演藝圈相當有貢獻、得過許多肯定，認為還是要「給人留一口飯吃」。時代力量黨主席王婉諭怒轟：「不論黃子佼在演藝圈付出了多少，都不能正當化他噁心的惡行！」

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王婉諭昨天（11日）晚間在臉書氣憤發文，「去年底，黃子佼本來真的準備要復出了，曾國城、徐乃麟兩位演藝圈大佬，今天親口證實了這件事。但這兩位前輩，今天也惋惜地說『不該把他所有努力抹煞掉』、『給人留口飯吃』、『把他看成十惡不赦的人，稍微嚴重了一點』、『他對台灣的演藝圈是很有貢獻的』、『他總要還是要生活，要重新來過吧』、『我覺得都要給人家一條路』……抱歉，這些話，我完全無法認同！」

她直言，「不論黃子佼在演藝圈付出了多少，都不能正當化他噁心的惡行。更何況，台灣社會已經對他很寬容了，他所坐擁的名利，足以讓他一輩子不愁吃穿。我們只是無法容忍這樣的人繼續掌握話語權、登上螢幕前而已。這樣的要求真的沒有很過分。要我們給他一條路之前，請先想想，他在成為兒少性剝削共犯的當下，有想過他的惡意，有可能傷害到多少人嗎？」

最後王婉諭表示，「『只要犯錯的人都能夠衷心的懺悔』，再提醒大家一次，去年黃子佼出庭答辯的時候，對於犯行皆不認罪，毫無悔意。身為一位女性、一位媽媽、一位『創意私房』案的告發人，我絕對不支持黃子佼復出！」

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