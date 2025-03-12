晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

演藝圈大哥支持黃子佼復出 王婉諭：不能正當化他噁心惡行！

知名主持人黃子佼。（資料照）知名主持人黃子佼。（資料照）

首次上稿 03-11 22:25
更新時間 03-12 06:42

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕知名主持人黃子佼捲入MeToo風波、持有大量未成年性剝削影像被判刑，不過演藝圈大哥級人物曾國城、徐乃麟都跳出來幫忙說情，公開稱黃子佼對演藝圈相當有貢獻、得過許多肯定，認為還是要「給人留一口飯吃」。時代力量黨主席王婉諭怒轟：「不論黃子佼在演藝圈付出了多少，都不能正當化他噁心的惡行！」

王婉諭昨天（11日）晚間在臉書氣憤發文，「去年底，黃子佼本來真的準備要復出了，曾國城、徐乃麟兩位演藝圈大佬，今天親口證實了這件事。但這兩位前輩，今天也惋惜地說『不該把他所有努力抹煞掉』、『給人留口飯吃』、『把他看成十惡不赦的人，稍微嚴重了一點』、『他對台灣的演藝圈是很有貢獻的』、『他總要還是要生活，要重新來過吧』、『我覺得都要給人家一條路』……抱歉，這些話，我完全無法認同！」

她直言，「不論黃子佼在演藝圈付出了多少，都不能正當化他噁心的惡行。更何況，台灣社會已經對他很寬容了，他所坐擁的名利，足以讓他一輩子不愁吃穿。我們只是無法容忍這樣的人繼續掌握話語權、登上螢幕前而已。這樣的要求真的沒有很過分。要我們給他一條路之前，請先想想，他在成為兒少性剝削共犯的當下，有想過他的惡意，有可能傷害到多少人嗎？」

最後王婉諭表示，「『只要犯錯的人都能夠衷心的懺悔』，再提醒大家一次，去年黃子佼出庭答辯的時候，對於犯行皆不認罪，毫無悔意。身為一位女性、一位媽媽、一位『創意私房』案的告發人，我絕對不支持黃子佼復出！」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中