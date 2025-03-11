恭喜！郝劭文爆喜訊宣布當爸 中國籍愛妻「台灣誕下二胎」

郝劭文（左）與愛妻宣布迎來第二胎。（翻攝自小紅書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕34歲郝劭文過去以童星身分出道，憑藉精湛演技在《新烏龍院》、《狗蛋大兵》、《中國龍》等電影作品中爆紅，2022年5月與中國籍化妝師林寧瑞結婚，夫妻倆去年才宣布懷孕的好消息，如今再爆喜訊順利誕下2寶，他開心之餘也心疼喊話愛妻「辛苦了！」

郝劭文步入婚姻逾2年，愛妻林寧瑞去年10月曬出多部影片以玩笑口吻表示，「最近有點脹氣」藉此宣布懷孕喜訊；相隔5個月，林寧瑞今（11日）宣布重磅消息，同時曬出多張與郝劭文抱著孩子的合照寫下：「嗨，你好呀！歡迎你來到我們家，祝你在人世間玩得開心，活得盡興，我們都愛你！」

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夫妻倆雖沒有透露孩子的性別，但對於寶寶順利出世，幸福笑容表露無遺，滿滿喜悅之情溢於言表，郝劭文也在貼文下心疼喊話「辛苦了！」愛妻林寧瑞則甜蜜回覆「很幸福！」網友們也紛紛獻上祝福。

事實上，郝劭文對9歲繼女視如己出，去年3月更因繼女在學校遭受霸凌，讓他氣得找上相關單位介入調查，甚至毅然決然舉家搬回台灣定居至今。此外，郝劭文也因繼女急需辦理戶籍以便就學向法院聲請收養認可，台北地院認為郝劭文有照顧繼女的能力及意願，去年底指裁准收養。

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