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娛樂 最新消息

羅明才點「萬元鈔」畫面太狂！網紅律師批：又不是你出錢，搖擺什麼？

羅明才（左） ＆林智群律師。（中央社／翻攝自臉書）羅明才（左） ＆林智群律師。（中央社／翻攝自臉書）

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕民眾今年在10月底前真能「人人都領到1萬」嗎？立法院院會昨（11）三讀通過國民黨團提出規模5450億元「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，預計今年10月底前普發現金1萬元。不過，昨天最搶鏡的莫過於國民黨立委羅明才站在發言席上竟掏出10張千元鈔票「當場點鈔」，引發外界議論。網紅律師林智群更直接點明羅立委行徑囂張，發文寫道：「我們看起來像酒店小姐嗎？那個一萬元甚至不是你羅明才出的錢！你是在搖擺什麼？」

立委羅明才（中）昨在立法院「點鈔」的動作，引起外界爭議。（中央社）立委羅明才（中）昨在立法院「點鈔」的動作，引起外界爭議。（中央社）

羅明才昨在立院發言時，不僅拿出大型看板助陣，更直接掏出10張千元鈔票，現場開始點鈔喊「1、2、3、4、5、6、7、8、9、10」，緊跟說道：「一萬塊就是10個一千，一萬塊就是100個一百，一萬塊就是1000個十塊。」強調民眾都需要這一萬塊錢，舉動極具爭議性。

成大教授李忠憲質疑，羅明才透過這樣的方式來羞辱人，把「錢」變成了一種「你只能拿著被施捨」的表演。網紅律師林智群稍後也跟進，於臉書發文：

羅明才囂張的在台上數10張千元鈔票給大家看。

一萬元很大嗎？我們看起來像酒店小姐嗎？

那個一萬元甚至不是你羅明才出的錢！你是在搖擺什麼？

拿我們繳的稅抽一萬元分給大家（包含那些沒繳稅的人），我們就應該感恩戴德嗎？

此文一PO，釣出不少留言，網友大讚林律師，「搖擺」兩字用得好，狠酸羅立委是「完美示範 “慷他人之慨”」、「違法，違憲。憲法規定，立法院只有預算刪減權，不可以增加預算，說白一點，政策買票，還不用自己花錢。」

有網友直接挑明國民黨的盤算，是利用民眾擔心若大罷免大成功，屆時民進黨席次佔多數的立法院會將這1萬元收回，最後可能就沒有1萬元可領了。

更有人對「普退1萬」的法案深感不公平，「稅有人繳多，有人繳少，甚至躺平沒繳。稅繳多的人，是靠自己的努力和累積，錢也不是大風刮來的，若政府說是有多了稅收，那為何不是按比例，退多點給稅繳多的人？錢真的多到全民普發？每個人都拿ㄧ萬，究竟憑什麼？就是鄉愿！買票！」

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