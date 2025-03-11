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嗆國民黨刪台灣預算 張雅琴：我們沒美國籍的，怎麼辦？

國民黨柯志恩（中）兒子遭爆料是美國公民，柯志恩回應，她的家人在美國就業，有合法的工作和身分。（國民黨市黨部提供）國民黨柯志恩（中）兒子遭爆料是美國公民，柯志恩回應，她的家人在美國就業，有合法的工作和身分。（國民黨市黨部提供）

〔記者林南谷／台北報導〕繼國民黨立委李彥秀被控美國房產爭議後，同黨立委柯志恩也被踢爆其丈夫、兒女疑有美國籍，讓年代新聞當家主播「女戰神」張雅琴發出怒吼：「我們沒美國籍的怎麼辦？」

張雅琴昨在主播「年代晚報」發聲：「國民黨的高官，一邊說自己是中國人，一邊送小孩去當美國人，你逼台灣人當中國人，自己小孩去當美國人，這什麼道理啊？你們的小孩當美國人，因為怕中共打過來，但你在台灣為何對中共這麼好？」

「為什麼刪台灣預算？」張雅琴不滿嗆聲國民黨：「你們這樣對台灣人不公平，像我們沒美國籍的，怎麼辦？」

2002年柯志恩在廣播節目回應主持人周玉蔻提問時，回答家人「在美國工作，擁有綠卡很自然。」事隔3年，有網友在社群平台貼出當時採訪舊文，一名自稱柯志恩兒子的前女友回應說：「不是綠卡，是公民，是我前男友！」又說：「他們小孩都是18歲前依親爸爸，拿到美國公民身分的！」

對此，民進黨立委許智傑表示，柯志恩應說清楚家人是否擁有美國國籍、是否有美國房產，才能真正獲得選民信任，否則恐將成為「南台灣的李彥秀」。

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