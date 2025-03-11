費玉清遭揭私下做人真面目 大咖天后全說了

〔記者陽昕翰／台北報導〕金曲歌后潘越雲首次入主「藍寶石」大展天籟，將登上高流重現當年秀場時期的經典歌曲，她回首秀場時期與費玉清以及蔡頭的交情最為要好，很感謝當時好友的照顧。

潘越雲首次參加「真愛秀藍寶石大歌廳」演唱會。（高雄流行音樂中心提供）

回想起已故藝人蔡頭，潘越雲談到：「尤其是蔡頭，他的嘴巴來模仿我的神情特別像，根本不用再『製造』了。」更還爆料說：「當時有很多觀眾說蔡頭模仿我特別像，讓他一度企圖想要跟我借衣服，我告訴他我那時的腰只有23吋，他才放棄，還好氣又好笑地對我說『那是我大腿的SIZE』。」

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潘越雲也稱費玉清不管是台上台下都很照顧她，「有一次當費玉清新加坡演唱會的特別嘉賓，平常就對大家很好的他，一下工就找全部的工作人員吃飯，很難想像這麼厲害的歌手對每個人都很客氣也很大方，做人超成功。」

潘越雲有許多難忘的秀場回憶。（高雄流行音樂中心提供）

自潘越雲出道以來，「身經百戰」歷經許多秀場風光，她是高雄人，當年剛出道都是唱國語歌，因此常被邀請到北部及中部秀場表演，「反而高雄的藍寶石都沒去過。」

如今身為正港的「高雄女兒」，潘越雲5月將參加「真愛秀藍寶石大歌廳」演唱會，很期待與好友陽帆、澎恰恰相見歡，其中主持人陳亞蘭與潘越雲一樣都是台師大的校友，她笑說：「這次要在藍寶石舞台上跟『學姐』相認，很期待在台上能擦出不一樣的火花。」

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