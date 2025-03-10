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娛樂 最新消息

Yuika真面目曝光太可愛！誠徵台灣男友「不怕遠距離」

〔記者廖俐惠／台北報導〕日本創作歌手Yuika以一首《Sukidakara》（好きだから。）走紅，昨天（10日）首度在台開唱，今天接受台灣媒體訪問，表示這是她人生第一次來到台北，發現街上風景與電視台上看到的都一樣，還吃了小籠包等美食，是個很新鮮的體驗。

Yuika長相甜美，今年1月才公開長相，獲得歌迷讚賞。（環球音樂提供）Yuika長相甜美，今年1月才公開長相，獲得歌迷讚賞。（環球音樂提供）

Yuika高中時期就獲得知名度，原先是覆面系歌手的她，在今年1月正式滿20歲時公開面貌。被問到起初為何以覆面系的方式進行活動？Yuika表示：「因為以前是高中生，有學校、個人隱私的問題，希望透過不露面，讓大家專注在我的樂曲、想要傳達的東西上。」而身兼歌手的這件事，也真的只有死黨才知道，「雖然不是做壞事，但我會小心翼翼不要被發現。」

如今Yuika已經20歲，她希望以音樂人的身分重新出發，露臉後要好好成為對大家有正面影響的大人；所幸在露臉之後，許多人都稱讚她很可愛，「我雖然都會回應『沒有啦沒有』，但其實我內心很開心。」

Yuika昨天首度與台粉見面，在演唱會上玩瘋了。（翻攝自IG）Yuika昨天首度與台粉見面，在演唱會上玩瘋了。（翻攝自IG）

昨天她在台北舉行演唱會，首度與台粉見面，表示雖然歌曲都是用日文創作，不過感受到大家都很喜歡她的歌，也發現台灣粉絲連關西腔都聽得懂，「我一開始有點煩惱，想說講日文能通到什麼程度，但（昨天）不管講什麼大家反應都很好。」

Yuika受訪時有些害羞，不過她透露自己是人來瘋的類型。（環球音樂提供）Yuika受訪時有些害羞，不過她透露自己是人來瘋的類型。（環球音樂提供）

相較於訪問時有些害羞，Yuika昨天在演唱會上簡直是玩瘋了，被問到她是不是「大寫E人」？Yuika立刻透露自己的MBTI是ENFP，「我是那種跟人接觸、跟朋友見面就會恢復元氣的類型，我一個人在家沒有精神，有機會會想跟朋友見面。」對於在演唱會上誠徵男友，Yuika笑說台灣男性也OK，不排斥遠距離的異國戀，「因為我很愛聊天，希望找到一個願意聽我說話的。」

Yuika的歌有不少是關於「單戀」，她稱其實是希望帶給大家希望，「寫一些讓人幸福的歌曲，漸漸往Happy Ending的方向，帶給大家希望，兩個人的關係會越來越好。」

Yuika首度來台，身穿水藍色套裝受訪，宛如小公主般。（環球音樂提供）Yuika首度來台，身穿水藍色套裝受訪，宛如小公主般。（環球音樂提供）

最後Yuika感謝台粉的支持，「一直支持著連長相都不知道的我，非常感謝喜歡我的歌，希望有更多機會能像昨天的演唱會一樣，再跟大家見面，希望在下次見面之前要繼續等我。」

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