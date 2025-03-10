JISOO見面會今開賣秒殺！黃牛開價5倍代購費

JISOO個人見面會今正式售票秒殺。（寬寬整合行銷提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓國女團BLACKPINK成員JISOO將於3月23日在桃園會展中心舉辦個人亞洲巡迴粉絲見面會台灣場《2025 JISOO ASIA TOUR : ＂LIGHTS, LOVE, ACTION!＂ IN TAIPEI》，今天（10日）下午開放銀行卡友優先購，開賣時間一到票券便立刻被掃蕩一空。

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JISOO難得來台，不但有人開價5倍代購費，還有人願意以3.8萬元換取入場，相當誇張。主辦單位呼籲，不要購買來路不明的票券，目前網路上已出現各種將價格哄抬非常高的黃牛票，更提醒本場見面會採實名制入場，請勿為了票券隨意將個資流出，以免遭不明人士惡意使用或詐騙。

JISOO個人亞洲巡迴粉絲見面會台灣場《2025 JISOO ASIA TOUR : ＂LIGHTS, LOVE, ACTION!＂ IN TAIPEI》，採實名制全區座位席，票價分別為 NTD$7,300 / NTD$7,100/ NTD$6,700 / NTD$5,900 / NTD$5,100 / NTD$4,200 / NTD$3,800。

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