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吳姍儒淚吐「不想當吳宗憲女兒」 鹿希派再爆爸爸過分之舉

吳姍儒（左）首集代班與派翠克搭檔。（東森提供）吳姍儒（左）首集代班與派翠克搭檔。（東森提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕Sandy吳姍儒近來代班小S主持《小姐不熙娣》，首錄為了讓她放鬆，節目特別邀請到親弟弟鹿希派及眾多星二代梁赫群、小賀、余祥銓、焦曼婷一起聊聊「星二代是原罪嗎？為什麼喝個水你也要罵我」。

鹿希派（左）與梁赫群（右）等人一同聊星二代辛酸。（東森提供）鹿希派（左）與梁赫群（右）等人一同聊星二代辛酸。（東森提供）

當被派翠克問到「如果讓妳再選一次，妳還願意當憲哥的女兒嗎？」Sandy思考了一下表示：「如果可以的話，我不想當他女兒」而被追問到「那想當誰的女兒」時，Sandy瞬間哽咽笑說：「這段可以剪掉嗎？因為我差點說『誰都可以』。」

吳姍儒（左）講到爸爸忍不住落淚，右為派翠克。（東森提供）吳姍儒（左）講到爸爸忍不住落淚，右為派翠克。（東森提供）

Sandy解釋，其實希望憲哥是位一般的爸爸：「就比如說，他可以簽聯絡簿、帶我去上課」講到這裡，Sandy忍不住淚崩，情緒控制不住，這番話也引起全場星二代的共鳴，希望爸爸能把給觀眾、粉絲的愛，也分一點給自己，眼看現場氣氛感傷，鹿希派忍不住笑說：「我爸還有問過我本名『吳睿軒是哪個軒』，超過分的。」

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