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《米奇17號》全台破2000萬與美同步奪冠！導演奉俊昊曝超萌伏蟲靈感

〔記者許世穎／綜合報導〕韓國名導奉俊昊繼創下生涯紀錄、奪得奧斯卡4項大獎的《寄生上流》後暌違6年推出新片《米奇17號》，並首度與男神羅勃派汀森合作，6日在台上映後立刻刷新奉俊昊在台開片紀錄，上映4天更以全台衝破2000萬的佳績，與美同步拿下票房冠軍。

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派汀森在片中飾演超苦情社畜米奇，被派往外太空星球執行危險任務，沒想到遇上擁有溝通能力的外星生物「伏蟲」，因此改變了他的人生。這隻外型獨特、且會發出可愛叫聲的伏蟲，大銀幕初登場就吸引觀眾目光，更在後段劇情有相當重要的戲份，讓看完電影的觀眾無不被牠圈粉，成為電影最受歡迎的角色。

奉俊昊執導、羅勃派汀森主演的《米奇17號》在台美同步奪冠。（翻攝自YouTube）奉俊昊執導、羅勃派汀森主演的《米奇17號》在台美同步奪冠。（翻攝自YouTube）

導演奉俊昊早在《駭人怪物》、《玉子》就曾以怪物為主題，這次更為了《米奇17號》，找來多次合作的設計師張熙哲，一起打造出全新的怪物設計。奉俊昊透露這次可愛又吸睛的外星生物「伏蟲」，靈感來源其實是日常可見的可頌麵包！奉俊昊表示「你下次吃可頌麵包時，請仔細觀察。它看起來非常適合移動，它有褶皺，可以伸展和收縮，看起來就像要向前移動！」

羅勃派汀森（左與右）在《米奇17號》飾演超苦情社畜米奇。（翻攝自YouTube）羅勃派汀森（左與右）在《米奇17號》飾演超苦情社畜米奇。（翻攝自YouTube）

此外，奉俊昊又以美國南部的動物犰狳（音：ㄑㄧㄡˊ ㄩˊ）為原型，這種動物外層有盔甲，全身還能捲成球體，既能方便移動，看起來也十分可愛，因此成為「伏蟲」動作設計時的重要參考對象。從日常汲取靈感，意外將可頌麵包加上犰狳搭配，打造出受觀眾喜愛的全新怪物角色。

《米奇17號》2D、IMAX、4DX、MX4D、Atmos、Dolby Cinema、Screen X版本同步在台上映中，片商也特別製作伏蟲吊飾，觀眾持電影票就能參加抽獎，有機會把超萌伏蟲寶寶帶回家，詳情請洽華納兄弟影業活動頁。

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