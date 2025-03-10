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王燦《好運來》演渣男遭謾罵 赴嘉義做公益身心獲療癒

〔記者李紹綾／台北報導〕梁佑南、兵家綺、蘇晏霈、張家瑋、胡嘉愛、宮美樂、阮氏翠恆、王燦、江俊翰、洪毛、余政鴻、黃少谷等人昨（9日）南下嘉義出席公益餐會，為弱勢孩童帶來歡樂與關懷。

王燦（左起）、蘇晏霈、宮美樂、黃少谷齊力做公益。（民視提供）王燦（左起）、蘇晏霈、宮美樂、黃少谷齊力做公益。（民視提供）

眾演員協助孩童吹氣球、摺氣球，各個載歌載舞，炒熱現場氣氛。兵家綺在活動中感慨說：「這些小孩讓我好心疼，所以私底下跟江俊翰一起包了一萬元紅包給他們當獎學金，每一位都是非常上進的孩子，有的是國家培育國手，有的是台大保送，有的是未來的律師。」

王燦（左起）、蘇晏霈、宮美樂、黃少谷齊力做公益。（民視提供）王燦（左起）、蘇晏霈、宮美樂、黃少谷齊力做公益。（民視提供）

宮美樂（右）與「快樂故事屋」的Happy熊一起唱跳，深受小孩喜愛。（民視提供）宮美樂（右）與「快樂故事屋」的Happy熊一起唱跳，深受小孩喜愛。（民視提供）

蘇晏霈表示，參與這次活動讓她內心充滿了富足感，能與如此關懷弱勢的企業長期合作，感到非常幸福。她認為，除了物質上的援助，孩子們更需要精神上的鼓勵，因此鳳凰藝能的藝人們都使出渾身解數，陪伴孩子們度過一個難忘的週末。

黃少谷（右）在公益餐會上自彈自唱，張家瑋（左）在台上一起炒熱氣氛。（民視提供）黃少谷（右）在公益餐會上自彈自唱，張家瑋（左）在台上一起炒熱氣氛。（民視提供）

蘇晏霈（左起）、王燦、楊淨宇在公益餐會上熱情唱跳。（民視提供）蘇晏霈（左起）、王燦、楊淨宇在公益餐會上熱情唱跳。（民視提供）

王燦分享，由於在八點檔《好運來》中飾演反派角色，收到不少觀眾的謾罵訊息，因此起初看到現場人潮眾多，還有些擔心。但沒想到，孩子們和大朋友們都能叫出他的角色名字，還熱情地要求合影簽名，讓他深受感動。儘管前一天拍戲到深夜，活動結束後也要趕回劇組，但他仍感到非常榮幸能參與這次公益活動，讓身心都得到了療癒。

兵家綺（中）與江俊翰（左）在公益餐會上送獎學金紅包，鼓勵孩童。（民視提供）兵家綺（中）與江俊翰（左）在公益餐會上送獎學金紅包，鼓勵孩童。（民視提供）

兵家綺（右三）與江俊翰（右）在公益餐會上送獎學金紅包。（民視提供）兵家綺（右三）與江俊翰（右）在公益餐會上送獎學金紅包。（民視提供）

現場充滿了孩童們的歡聲笑語，宮美樂與《快樂故事屋》的可愛Happy熊熱舞KPOP，以及一首首充滿愛意的歌曲表演，刺激有趣的賓果遊戲，還有魔術師粘立人令人驚嘆的魔術秀，讓眾人看得目不轉睛。

安美諾生醫此次領軍的公益活動，獲得眾多藝人的熱情響應，不僅為孩子們帶來了歡樂與希望，也讓更多人意識到公益事業的重要性。在愛的道路上，安美諾生醫與嘉義縣北回培英文教協會攜手同行，為偏鄉學童點亮未來，讓他們有機會在更廣闊的天地中綻放光彩。

梁佑南、翁家明、兵家綺、蘇晏霈、張家瑋、胡嘉愛、陳又榕、楊淨宇、吳欣樺、宮美樂、阮氏翠恆、李語潼、王燦、江俊翰、洪毛、余政鴻、黃少谷、余思達、胡康星、唐松瑞、粘立人等人受邀到嘉義陪伴孩童同樂。（民視提供）梁佑南、翁家明、兵家綺、蘇晏霈、張家瑋、胡嘉愛、陳又榕、楊淨宇、吳欣樺、宮美樂、阮氏翠恆、李語潼、王燦、江俊翰、洪毛、余政鴻、黃少谷、余思達、胡康星、唐松瑞、粘立人等人受邀到嘉義陪伴孩童同樂。（民視提供）

安美諾生醫董事長詹加鴻也親自帶領員工參與，與孩子們同樂。他表示，看到孩子們開心的笑容，內心感到無比溫暖，希望能藉此機會拋磚引玉，讓更多人關注弱勢兒童，為他們創造更美好的未來。

梁佑南、翁家明、兵家綺、蘇晏霈、張家瑋、胡嘉愛、陳又榕、楊淨宇、吳欣樺、宮美樂、阮氏翠恆、李語潼、王燦、江俊翰、洪毛、余政鴻、黃少谷、余思達、胡康星、唐松瑞、粘立人等人受邀到嘉義陪伴孩童同樂。（民視提供）梁佑南、翁家明、兵家綺、蘇晏霈、張家瑋、胡嘉愛、陳又榕、楊淨宇、吳欣樺、宮美樂、阮氏翠恆、李語潼、王燦、江俊翰、洪毛、余政鴻、黃少谷、余思達、胡康星、唐松瑞、粘立人等人受邀到嘉義陪伴孩童同樂。（民視提供）

余思達（左起）、洪毛、宮美樂出席公益餐會，為弱勢孩童帶來歡樂與關懷。（民視提供）余思達（左起）、洪毛、宮美樂出席公益餐會，為弱勢孩童帶來歡樂與關懷。（民視提供）

嘉義縣北回培英文教協會不僅是單純的公益組織，更是嘉義偏鄉孩子們實現夢想的重要推手。協會透過每月發放獎助學金，減輕弱勢家庭的經濟負擔，讓孩子們能夠專心學習，勇敢追夢。理事長林銘賢深耕公益多年，他動情說：「餘生將盡我所能照顧這些孩子，他們真的非常需要我們的幫助！」他由衷感謝安美諾生醫的鼎力支持，讓這份愛心得以延續。自協會成立以來，無數孩子在愛的滋養下，克服生活困境，走向光明未來。

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