《苦盡柑來遇見你》開播口碑叫好！韓媒好評：回味無窮

朴寶劍（左）、IU在《苦盡柑來遇見你》遇上一連串生活挑戰。（Netflix提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕IU、朴寶劍合作新劇《苦盡柑來遇見你》7日於Netflix上線，該劇講述1950年代濟州島男女的愛情故事，兩人在前4集互生情愫，還有甜蜜吻戲，開播口碑叫好，討論度發酵。

IU飾演叛逆少女「愛純」，由媽媽辛苦養大，夢想能外出闖蕩，和朴寶劍飾演的鋼鐵直男「寬植」從小就是青梅竹馬，只是在成長過程中面臨一連串生活挑戰。

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不少劇迷大讚IU、朴寶劍演技自然，劇情感人，韓媒也不吝嗇給出好評，表示劇情觸動人們心靈，時而歡笑，時而哭泣，導演金湲錫和劇組團隊打造一部製作精良、如油菜花般清新的作品，令人回味無窮。

朴寶劍在《苦盡柑來遇見你》演出純情少男寬植。（Netflix提供）

韓媒也稱，編劇林恦賰筆下細膩描繪每位人物的願望、目標，透過大小衝突和事件，呈現溫暖色彩，即便首4集沒有任何反派，故事依舊順利進行，讓觀眾獲得療癒。

報導點評朴寶劍對IU有著純真愛意，富責任感，又誠實，讓人很難不愛上他；IU則是透過精湛演技，完美消化「愛純」這個角色；另外，演出IU母親的廉惠蘭雖然只在第一集登場，同樣讓人留下深刻印象。

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