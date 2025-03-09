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娛樂 最新消息

只用泡泡遮三點！啦啦隊女神小珍奶曬「誘惑床照」挑戰大尺度鏡頭

小珍奶發新寫真。（尖端提出版供）小珍奶發新寫真。（尖端提出版供）

〔記者林欣穎／台北報導〕小龍女啦啦隊女孩「小珍奶」王芯羽，擁有令人心動的甜美笑容和火辣身材，先前曾推出數位寫真，創下驚人佳績，獲得大量支持者熱烈反響，而為回饋粉絲們，小珍奶首度推出實體寫真書《芯裡都是你》，將於3／11上市，這本寫真書將展現小珍奶的多重魅力，從陽光俏皮的活潑風格到突破以往尺度的成熟性感。

小珍奶挑戰大尺度鏡頭。（尖端出版提供）小珍奶挑戰大尺度鏡頭。（尖端出版提供）

此本寫真以「甜美與性感的雙重魅力」為主題，展現小珍奶的多種風格與層次，圍繞了居家女友氛圍，小珍奶表示，希望這本寫真書能呈現她最真實的一面，並讓粉絲們感受到她的自在與真誠，寫真收錄了各種性感蕾絲內衣與泳裝造型，巧妙襯托完美曲線，特別是她最滿意的小蠻腰，更挑戰大尺度鏡頭，僅用泡泡輕輕遮掩重點部位。

小珍奶挑戰大尺度鏡頭。（尖端出版提供）小珍奶挑戰大尺度鏡頭。（尖端出版提供）

談及這次的拍攝過程，小珍奶表示既興奮又感動，從籌備到拍攝，每一個環節都充滿挑戰與驚喜，雖然過程艱辛，但這本寫真書對她來說意義非凡。小珍奶回憶起拍攝過程中最具挑戰性的一刻是戶外低溫拍攝，當天天氣比預期更寒冷，但她仍保持體力與意志力，努力展現最好的畫面，這一切的努力，最終都在成品中得到了回報。而除了推出寫真書外，小珍奶透露她正在積極籌備新的音樂作品，期待在未來帶來更多不同創作。

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