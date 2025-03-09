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小班又吃回頭草？甜摟前妻激怒翹臀珍：傷口上灑鹽

〔記者廖俐惠／綜合報導〕「翹臀珍」珍妮佛羅培茲與「小班」班艾佛列克在今年2月離婚生效，不過這對怨偶倒是兩樣情，外媒報導，小班在離婚後感到前所未有的幸福感，翹臀珍則是對於小班與前妻珍妮佛嘉納越來越近而感到憤怒。

珍妮佛嘉納（左）與「小班」班艾佛列克越走越近，被懷疑是否重燃愛火。（達志影像）珍妮佛嘉納（左）與「小班」班艾佛列克越走越近，被懷疑是否重燃愛火。（達志影像）

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翹臀珍、小班從去年鬧起婚變，如今各奔東西，根據《pagesix》報導，小班在離婚後心情好多了，且對未來下一個篇章感到興奮，知情人士更透露，小班雖然對翹臀珍沒有怨恨，不過寧願與她保持距離，除非是孩子學校的事情，否則小班在離婚之後並未與翹臀珍有太多聯繫。

珍妮佛嘉納被發現進出班艾佛列克的家。（達志影像）珍妮佛嘉納被發現進出班艾佛列克的家。（達志影像）

小班近期倒是與前妻珍妮佛嘉納走得很近，不但一同出席公益活動，還一同親密打漆彈，這讓翹臀珍感到十分不滿，且陷入混亂當中，知情人士更指出，小班與珍妮佛嘉納的親密照片對翹臀珍來說，無疑是在傷口上灑鹽。

「翹臀珍」珍妮佛羅培茲對於看到班艾佛列克、珍妮佛嘉納疑似重燃愛火，據傳相當不滿。（達志影像）「翹臀珍」珍妮佛羅培茲對於看到班艾佛列克、珍妮佛嘉納疑似重燃愛火，據傳相當不滿。（達志影像）

不過《每日郵報》報導，珍妮佛嘉納很害怕會再次愛上小班，且仍對小班有存有疑慮，因為當初兩人離婚，正是因為小班偷吃保母，消息來源透露，「她不想再去治癒另一個破碎的心，因為這實在太戲劇化，她不希望孩子們看到父母的關係再度惡化，如果他們復合，可能會有很多問題發生。」

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