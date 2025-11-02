自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 星座

【11月3～9日】5生肖必須注意 不同領域暗潮浮動

星相命理學家謝沅瑾解析本週5大生肖運勢。（本報資料照）星相命理學家謝沅瑾解析本週5大生肖運勢。（本報資料照）

〔娛樂頻道／綜合報導〕11月剛開始，有哪些生肖必須注意運勢上的變化？本週運勢波動微妙，也各自在不同領域有暗潮浮動，本週有5個生肖在生活上特別需要注意，有人能財運、貴人兩手抓；有人需在言語間拿捏分寸，星相命理學家謝沅瑾解析本週5大生肖運勢，快跟《自由時報》娛樂頻道一起看下去。

【生肖雞：注意人際關係，君子之交淡如水】

屬雞的人本週要注意和朋友之間的溝通與往來，避免與人意見不合或爭執。另外，屬雞的人交朋友時，切忌太快拉近與他人之間的關係，避免跟不太熟悉或者感覺熱情過頭的人太快熟稔。建議在人際交往上「多聽少說」，身邊若有人太過熱情，一定要謹慎迴避，避免不合時宜的舉動或者禮數，減少自身損害。

《小建議》

本週可以在居家擺設或者服飾配件上用點心，建議選擇黃色系，溫和且有助緩和緊張氣氛的黃色，不但鮮明顯眼，也能在心中暗暗設下一到雙方都有保障的界線。

【生肖狗：三思而後行，外出小心口角】

生肖狗的人本週需要特別注意人際互動的氛圍，雖然本週整體運勢不差，卻可能因小摩擦、溝通誤會引起他人不快。待人處事請多一分耐心與同理心，減少不必要的負面評論，即使是正面評論，也要避免一時心直口快造成「說著無心聽者有意」，秉持以和為貴態度，才能讓所有事情更加順遂。

《小建議》

本週的幸運色是咖啡色，沉穩的咖啡色能給人安定的力量，也能讓人在紛擾煩雜時，依舊飽食內心平靜。

【生肖鼠：財運、貴人兩手抓，雞蛋不要放在一個籃子裡】

生肖鼠的人本週財運超強，而且好事成雙，貴人運也在本週特別旺。在財運、貴人的雙重加持之外，不妨考慮在財務方面積極開拓，無論個人投資規劃、事業生意洽談都主動出擊，搭配自身努力，就能獲得一定進展。雖然財運和貴人運都不錯，但切莫因此太過得意，疏忽細節，行動之前一定要做好功課，對市場進行觀察與分析，才能提升判斷力，並選擇正確時機出手。

《小建議》

本週財運、貴人運雙手抓，因此在居家擺設和服飾配件上可以大膽使用象徵成功與財富的金色，讓金燦燦的顏色吸引財源滾滾來。

【生肖虎：事業利團隊合作，多鼓勵新人增加認同感】

生肖虎的人本週在工作上如魚得水，尤其是團隊合作與策劃執行，透過細膩規劃輔以大膽行動，可以闖出成績。特別要注意的是不妨多傾聽團隊內新進隊員或合作夥伴的意見，他們的觀點很可能是致勝關鍵，工作展開時注意人事協調，發揮同理心，能夠成功將團隊力量大幅提升。

《小建議》

由於屬虎的人本週有利於團隊合作的工作推進，故居家擺飾與服飾配件上可以選擇原木、原木色系，透過溫潤質樸的顏色與觸感，有助於建立信賴感。

【生肖羊：桃花朵朵開，記過於熱情嚇退好感】

生肖羊的人本週的人緣與財運都不錯，請保持溫和與親切的態度，獲得他人好感與信賴。人緣就是財運，好人緣可以帶來旺盛財運，因此可以適度把錢花在投資人際關係上，例如請客戶、朋友吃頓飯或送點小禮物，將會將兩股力量疊加，帶來正面回饋。不過，花錢投資人際關係要有度，不要誇張的亂撒錢，否則易弄巧成拙造成自身財務困難，也讓他人感到人情壓力。

《小建議》

已經做好迎接桃花與人緣的你，在居家擺設及服飾配件可以將重點放在熱情的紅色系，如此不但能放大魅力，也能在人群中更加顯眼。

◎民俗信仰僅供參考，請勿過度迷信！

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中