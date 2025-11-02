【11月3～9日】5生肖必須注意 不同領域暗潮浮動

星相命理學家謝沅瑾解析本週5大生肖運勢。（本報資料照）

〔娛樂頻道／綜合報導〕11月剛開始，有哪些生肖必須注意運勢上的變化？本週運勢波動微妙，也各自在不同領域有暗潮浮動，本週有5個生肖在生活上特別需要注意，有人能財運、貴人兩手抓；有人需在言語間拿捏分寸，星相命理學家謝沅瑾解析本週5大生肖運勢，快跟《自由時報》娛樂頻道一起看下去。

【生肖雞：注意人際關係，君子之交淡如水】

屬雞的人本週要注意和朋友之間的溝通與往來，避免與人意見不合或爭執。另外，屬雞的人交朋友時，切忌太快拉近與他人之間的關係，避免跟不太熟悉或者感覺熱情過頭的人太快熟稔。建議在人際交往上「多聽少說」，身邊若有人太過熱情，一定要謹慎迴避，避免不合時宜的舉動或者禮數，減少自身損害。

《小建議》

本週可以在居家擺設或者服飾配件上用點心，建議選擇黃色系，溫和且有助緩和緊張氣氛的黃色，不但鮮明顯眼，也能在心中暗暗設下一到雙方都有保障的界線。

【生肖狗：三思而後行，外出小心口角】

生肖狗的人本週需要特別注意人際互動的氛圍，雖然本週整體運勢不差，卻可能因小摩擦、溝通誤會引起他人不快。待人處事請多一分耐心與同理心，減少不必要的負面評論，即使是正面評論，也要避免一時心直口快造成「說著無心聽者有意」，秉持以和為貴態度，才能讓所有事情更加順遂。

《小建議》

本週的幸運色是咖啡色，沉穩的咖啡色能給人安定的力量，也能讓人在紛擾煩雜時，依舊飽食內心平靜。

【生肖鼠：財運、貴人兩手抓，雞蛋不要放在一個籃子裡】

生肖鼠的人本週財運超強，而且好事成雙，貴人運也在本週特別旺。在財運、貴人的雙重加持之外，不妨考慮在財務方面積極開拓，無論個人投資規劃、事業生意洽談都主動出擊，搭配自身努力，就能獲得一定進展。雖然財運和貴人運都不錯，但切莫因此太過得意，疏忽細節，行動之前一定要做好功課，對市場進行觀察與分析，才能提升判斷力，並選擇正確時機出手。

《小建議》

本週財運、貴人運雙手抓，因此在居家擺設和服飾配件上可以大膽使用象徵成功與財富的金色，讓金燦燦的顏色吸引財源滾滾來。

【生肖虎：事業利團隊合作，多鼓勵新人增加認同感】

生肖虎的人本週在工作上如魚得水，尤其是團隊合作與策劃執行，透過細膩規劃輔以大膽行動，可以闖出成績。特別要注意的是不妨多傾聽團隊內新進隊員或合作夥伴的意見，他們的觀點很可能是致勝關鍵，工作展開時注意人事協調，發揮同理心，能夠成功將團隊力量大幅提升。

《小建議》

由於屬虎的人本週有利於團隊合作的工作推進，故居家擺飾與服飾配件上可以選擇原木、原木色系，透過溫潤質樸的顏色與觸感，有助於建立信賴感。

【生肖羊：桃花朵朵開，記過於熱情嚇退好感】

生肖羊的人本週的人緣與財運都不錯，請保持溫和與親切的態度，獲得他人好感與信賴。人緣就是財運，好人緣可以帶來旺盛財運，因此可以適度把錢花在投資人際關係上，例如請客戶、朋友吃頓飯或送點小禮物，將會將兩股力量疊加，帶來正面回饋。不過，花錢投資人際關係要有度，不要誇張的亂撒錢，否則易弄巧成拙造成自身財務困難，也讓他人感到人情壓力。

《小建議》

已經做好迎接桃花與人緣的你，在居家擺設及服飾配件可以將重點放在熱情的紅色系，如此不但能放大魅力，也能在人群中更加顯眼。

◎民俗信仰僅供參考，請勿過度迷信！

