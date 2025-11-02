范姜豐彥是軟爛男？ 家事誰做影片會說話

粿粿（左）去年在影片中說洗衣機、烘衣機都是范姜彥豐在使用。（翻攝自YouTube）

〔記者馮亦寧／台北報導〕男星范姜彥豐控訴結婚3年的妻子「粿粿」江瑋琳婚內出軌「王子」邱勝翊，婚變風波延燒後，昨（1）日粿粿發出長達17分鐘的影片，表示在婚姻關係中，大部分都由她負擔，還要負責家事，長期下來讓她身心俱疲。影片中還若有似無的透露，范姜彥豐不出錢也不照顧孩子，甚至會在孩子哭鬧時戴上降噪耳機。不過，網友翻出兩人2024年拍攝介紹家電的影片，裡面清楚的說著：家事多由范姜彥豐負責，更透露衣服都是范姜彥豐在洗。

范姜彥豐在YouTube影片中表示衣服都是他洗。（翻攝自YouTube）

粿粿和范姜彥豐共同經營的YouTube頻道「粿醬一家」，曾上傳一部介紹住家家電的影片，裡頭介紹了洗衣機、烘衣機，粿粿大讚烘衣機很好用，烘完衣服都不會皺。在一旁的范姜彥豐解釋，衣服不會皺的秘密是烘衣機有抗皺模式，更驕傲說：因為家裡衣服都是我在洗，所以很清楚如何使用。粿粿當時還說還笑說衣服都是你洗的，還以為有特殊技術，范姜彥豐則回答：「原來妳有這個疑問，那妳從來沒有發問過」。

影片中粿粿也提到，突然發現家裡的家電都是范姜彥豐在使用，家務事也都由他負責。兩人被問到最後購入的家電是什麼，粿粿回答：電子鎖；范姜彥豐則認為是洗衣機、烘衣機，順帶虧「她都不用洗衣服、烘衣服，當然不會選那些東西」。

