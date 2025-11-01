自由電子報
娛樂 最新消息

范姜彥豐發聲反擊粿粿！還原「出軌時間線」：鋪天蓋地的謊言

范姜彥豐在最新的發文中仍怒轟粿粿、王子。（翻攝自IG）范姜彥豐在最新的發文中仍怒轟粿粿、王子。（翻攝自IG）

〔記者林欣穎／台北報導〕粿粿與范姜彥豐3年婚姻生變，雙方目前透過律師協商離婚，日前范姜彥豐大動作怒控粿粿與「王子」邱勝翊婚內出軌，粿粿今（1）日則透過17分鐘影片做出回應，稍早范姜彥豐也發聲，並還原整個「出軌時間線」喊話對方留點口德。

粿粿在影片中提到兩人離婚是因為長期溝通不良與價值觀落差，強調並非是因為第三者介入，至於她跟王子，是她在協商離婚的過程，與對方有踰矩行為，並為此道歉。粿粿也在影片中強調，自己沒有拿范姜一分錢，家用、生產買房頭期款幾乎她付。

而范姜則回擊稱對方用鋪天蓋地的謊言以及惡意醜化，「三年的婚姻中，我不曾否認過彼此的努力，因此並未在10/29的聲明中，提及夫妻間的日常私怨。」並認為對方在模糊「婚姻出軌」這樣的焦點。

范姜也在文中強調「出軌時間線」，是粿粿從美國回來，她首次提離婚，期間范姜找婚姻諮商，粿粿說如果要挽留繼續婚姻，就必須簽婚前協議，接著范姜就因發現出軌證據心死，停止挽留開始協商，「並非妳說的是協商離婚後才跟邱勝翊先生毀了我們這個家。」

至於粿粿說「生產費用都是自己處理的」一事，范姜則說當時在經濟沒有餘裕的狀況下，他有承諾生產相關的所有支出，但因為保險支付全額生產費用也意外省下了這筆開銷，「當時為了感謝太太的辛苦，仍盡力將自己的心意轉化為其他形式，帶太太去買精品包、買單眼、電腦等，就希望盡自己所能，慰勞太太生產的辛苦。」直言被這樣形容很無奈。

在 Instagram 查看這則貼文

范姜彥豐 Zack

點圖放大header
點圖放大body
