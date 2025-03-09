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娛樂 電視

被「偶像」形象困住！小煜吐心聲 喬瑟夫曝被貼歧視標籤

〔記者林欣穎／台北報導〕胡宇威、「大霈」李霈瑜、「小煜」楊奇煜、林莎、「吱吱」郭芝吟、文姿云、喬瑟夫、超認真少年錄製公視實境節目《不在我的世界當勇者》，本週播出第三集，將揭曉上一集精彩泥漿角力大戰的獲勝者，團員們也齊聚一堂，分享內心感受。楊奇煜勇敢揭露自己出道以來所面對的標籤。

小煜（左起）、喬瑟夫、文姿云、超認真少年、大霈、吱吱、胡宇威、林莎勇敢撕開過往標籤。（公視提供）小煜（左起）、喬瑟夫、文姿云、超認真少年、大霈、吱吱、胡宇威、林莎勇敢撕開過往標籤。（公視提供）

節目中不僅考驗成員們的體能與智慧，更讓他們勇敢撕開過往被貼上的標籤！當「前偶像」的標籤被翻開時，楊奇煜坦言，這曾是他蠻沉重的壓力：「儘管我嘗試過許多不同的挑戰，但大家的印象仍停留在《棒棒堂》。曾經我覺得自己被這個標籤困住，但後來我想通了，正是因為有了這段經歷，我才成為今天的我。就算我們都變成棒棒堂『叔叔』，也感謝大家一直喜歡我們！」

喬瑟夫則分享被貼上「諷刺與歧視」的標籤，他解釋，身為喜劇演員，時常幽默諷刺生活中的各種現象，面對酸民留言時，也曾因為輿論而迷惘，但歷練後決定繼續堅持自己的風格。而楊奇煜幽默反問，之後會不會諷刺這個節目，喬瑟夫大開玩笑：「當然會，我還有死亡筆記本在記錄。」

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