（專訪）遭爸誤會偷錢賞巴掌！鍾承翰吐露遺憾：一張照片都沒有

〔記者蕭方綺／專訪〕鍾承翰和安心亞合作公視台語台、華視台語劇《火車來去》，劇中是青梅竹馬，相隔12年未見感情依舊很好，戲外的2人也很有緣份，除了三度合作戲劇之外，鍾承翰第一次當MV男主角體驗也是給了安心亞，原來他們2011年在《我可以很勇敢》就有吻戲，只是這記憶去年才被提醒，還被她虧：「你竟然忘記？」

鍾承翰分享和父親之間的關係。（記者王文麟攝）

鍾承翰在《火車來去》中因誤解被爸爸霍正奇賞巴掌，一氣之下離家12年，戲外他也有類似經歷，他爸爸從上尉退伍，帶著軍事訓練下養成的強硬個性，說一不二，有次誤會鍾承翰偷錢，一句辯解都不聽，直接甩了個巴掌過去，鍾承翰受訪時提到爸爸，幽幽說：「即便後來知道不是我偷錢，爸爸也拉不下臉道歉，在他心中自己不會做錯任何事。」一語道破他和爸爸之間關係。

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鍾承翰的個性符合了各種巨蟹座的特徵，愛家、敏銳觀察力以及感情豐沛，但他的原生家庭並沒有給予他需要的愛和關心。

鍾承翰18歲時獨立生活，到處賺生活費和學費。（記者王文麟攝）

他爸媽在他讀國中時離異，他和小8歲的弟弟監護權都在爸爸手上，爸爸不允許母子再見面，用盡心思切斷他和媽媽的聯繫，但爸爸卻也對他漠不關心，他指出爸爸愛喝酒，有時他睡覺睡到一半，會被發酒瘋的爸爸打醒，半夜在家門口罰站，他說：「我一直在想，為什麼要這樣對待自己的小孩？」當時鍾承翰很不能理解2個大人為何要分開，也無法原諒他們的行為。

直到鍾承翰18歲，在阿姨和姨丈的幫忙下搬出去，租了一間小套房，獨立生活，他到處賺生活費和學費，還把弟弟從家中的泥沼拉出來，跟他一起生活，他露出欣喜微笑說：「我跟弟弟可以一起住的時候，終於感覺到壓力釋放。」後來他也找回媽媽同住，還花了很多積蓄買了電視和電腦，終於找到「家」的形狀。

鍾承翰分享和父親之間的關係。（記者王文麟攝）

而他和爸爸之間的「和解」，是爸爸罹癌後，打著嗎啡虛弱躺在病床，甚至漸漸認不得人時，才會問鍾承翰「最近好嗎」，鍾承翰受訪時講到此處，忍不住落下淚水，他說自己聽到爸爸的話，心中吶喊著：「為何你以前在我最需要的時候，都不問我好不好？」

他一直對爸爸有個遺憾，像是父親節時，每個人都會分享跟爸爸合照，他喪氣說：「他媽的我就是一張都沒有！連照張照片都這麼難嗎？」但他解釋和爸爸之間仍有美好的共同回憶，就是爸爸會帶他和弟弟去池塘或是海邊釣魚，釣魚時爸爸從不罵人，讓他懷念至今，偶爾還會跟弟弟一同去釣魚，「我們不會聊天，藉此懷念老爸。」

此外，談到《火車來去》，他戲裡飾演北上打拼的副導演，回家鄉拍戲時，青梅竹馬安心亞二話不說，自願當臨演。鍾承翰為了角色，拍戲時總默默觀察導演李岳峰的一舉一動，但他無奈吐槽：「偏偏李導沒什麼變化，總面無表情，只會說『賀啦、賀啦』。」後來他透過聊天，一點一滴挖出李岳峰過往從南部小孩到台北，一路到當導演的經歷。

鍾承翰對爸爸有遺憾。（記者王文麟攝）

他說李岳峰在高雄是演員柯俊雄的鄰居，北上找工作，柯俊雄的劇組恰巧缺副導演，就問他「要不要來玩一下」，沒想到一玩就拍出興趣，至今78歲還在當導演。鍾承翰聽完這故事，立刻把角色套上「李岳峰濾鏡」，認為自己角色就是導演年輕時的翻版。

他還笑指李岳峰過去是「混西門町」，因此很在意鍾承翰戲服是不是「蝦趴」，要通過他審核才能過關，尤其是劇中牛仔外套造型是他最在意的部分，連安心亞都吃味：「為什麼你的衣服是全劇最好看的？」

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