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許孟哲甩三角戀情傷 相親卻要求另一半「學泰山」

許孟哲甩三角戀情傷 相親卻要求另一半「學泰山」許孟哲在《火車來去》劇中情傷，聽從媽媽的安排去相親。（公視台語台、華視提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕安心亞、鍾承翰和許孟哲在《火車來去》的三角戀關係逐漸明朗化，戲裡，許孟哲在防空洞中，意外聽到安心亞真實心意，也讓觀眾入戲表示「很不捨」。安心亞分享角色貼近小時候，「小時候的我是很直接的人，喜歡會直接告白。但現在的我不會，遇到喜歡的人會考慮的比較多，不會像以前一樣橫衝直撞。」

許孟哲甩三角戀情傷 相親卻要求另一半「學泰山」安心亞現在遇到喜歡的人會考慮比較多，不會像以前一樣橫衝直撞。（公視台語台、華視提供）

劇中許孟哲飽受情傷，為了走出情傷，請媽媽安排相親，殊不知他竟是想找一個跟安心雅相似個性的女生，還問對方「會不會學泰山」，無厘頭對白使得觀眾忍不住捧腹大笑。

許孟哲大方分享幕後花絮，表示劇本設定原本是要在岔開話題後就不再繼續聊泰山，但走戲時，因為不自覺再提問「所以妳真的不會學泰山嗎？，對方也感覺真的有愣住，才得以讓該段即興演出意外自然且有效果，許孟哲笑說：「我自己也不知道到底為什麼這麼堅持要學泰山。」

另一邊，石知田、張育綺的衝突戲也讓這段感情白熱化，張育綺也分享選擇另一半條件，「希望可以跟我有相同信仰、個性成熟、有一雙有故事又明亮的眼睛，當我失去方向時能引導我。」

而被張育綺一句話傷透的石知田，劇中暴走，接著在撞球館與人起衝突，當被問及平常在自己情緒爆發時，都是靠什麼方式宣洩情緒？他也分享：「我會找朋友聊天、或跟我的貓咪玩、打泰拳、彈吉他等，如果真的什麼都不想做的時候，就會買個機票去旅行。」坦言自己每個階段或每一次的低潮需要的方式都不一樣。

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