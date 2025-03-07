館長嗆自家會員「沒血沒淚」 取消24小時就投訴

網紅「館長」陳之漢經營的健身房成吉思汗營業時間想從24小時略作更動，引來消費者疑問。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕網紅「館長」陳之漢經常評論政治、時事，由於館長最早是個健身房經營者，因此旗下的「成吉思汗」也廣為人知。近日館長的健身館欲調整營業時間，取消24小時營業制度，沒想到意外遭到炎上。館長在直播中忍不住抱怨自家會員，只有些會員不僅說要投訴消保官，還說要找記者，真是沒血沒淚同時也責怪這一定是民進黨迫害他。

館長在直播的時候忍不住抱怨會員沒血沒淚，還懷疑是政治迫害。（翻攝自臉書）

館長在直播中說「你們這些人都沒血沒淚的」，並透露更改營業時間這件事已經講了整整一年，沒想到有些會員吵著要保持24小時營業、有些會員拚命問怎麼賠償還有人說要找消保官、找記者，讓館長想不透這個小問題為什麼會搞到這麼大？

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館長也轉貼多家網路媒體報導，指這一切都是「民進黨又來迫害了」更拜託粉絲「你們多帶一點客人來，多帶一點朋友來，給我捧場一下啦」。不過健身房營業時間影響消費者權益，消費者會提出質疑很正常，為什麼會扯到政治迫害，令人匪夷所思。

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