樂天啦啦團長壯壯 馬爾地夫豪曬超兇上圍

壯壯到馬爾地夫度假，曬出一系列性感美照。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕樂天桃猿啦啦隊團長「壯壯」沈立心近期到馬爾地夫度假，今（7）她在社群平台曬出自己在馬爾地夫的美照，身穿鮮豔比基尼的性感系列照，讓大批網友紛紛稱讚：太好看啦。

壯壯在馬爾地夫穿上性感比基尼，展露好身材。（翻攝自IG）

壯壯的比基尼是紅、藍花朵圖案，S曲線性感無比。（翻攝自IG）

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在這系列照片中，碧海藍天連成一色，壯壯則穿著紅藍相間圖案的比基尼，某些系列下半身還會搭配同系列長裙。長相甜美的壯壯綁著丸子頭，看起來清純可愛，但火辣身材卻讓人難以忽視，為配合海島風情，壯壯還在耳邊插上一朵小黃花點綴。

壯壯露出讓人迷醉的翹臀。（翻攝自IG）

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壯壯靠近鏡頭更顯得胸部雄偉。（翻攝自IG）

穿上比基尼之後才讓人發現壯壯的上圍非常雄偉，白皙的肌膚就像牛奶依樣絲滑乳白，纖細的小蠻腰加上翹臀與蜜大腿，讓人覺得宛若維納斯下凡。壯壯時而甜笑、時而性感的表情變化也讓人著迷，就連好友Yuri、巫以萱也稱讚她的身材讓人暈瘋了。

壯壯手扶牆壁淋浴，回眸一笑顯得性感中不失甜美。（翻攝自IG）

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