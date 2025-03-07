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娛樂 最新消息

日本第一美尻愛時尚！內田理央香閨藏「魔之房間」

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日劇《問題物件》改編自大倉崇裕的小說，由上川隆也、內田理央攜手主演，他們在劇中一個是神秘偵探、一個是少根筋的房仲公司員工。內田理央先前也分享了自己對居家空間的堅持，透露家中竟有一間被朋友戲稱為「魔之房間」的衣帽間，甚至還是未來換房的標準。

內田理央在《問題物件》演出少根筋的房仲公司員工。（friDay影音提供）內田理央在《問題物件》演出少根筋的房仲公司員工。（friDay影音提供）

有著「日本第一美尻」稱號的內田理央坦言，因為自己熱愛時尚，為了不讓心愛的衣物散落在客廳等空間，家中特別整理出一個專屬的衣帽間，平時則將衣帽間以外的空間保持整潔，久而久之東西越來越多，她笑說：「其實，我只是把所有雜物都塞進那個房間，所以朋友們都叫它『魔之房間』。」強調如果未來搬家，最在意的條件之一就是「一定要有足夠空間作為『魔之房間』」。

上川隆也在《問題物件》身穿黃色夾克，飾演神秘偵探。（friDay影音提供）上川隆也在《問題物件》身穿黃色夾克，飾演神秘偵探。（friDay影音提供）

上川隆也則透露家中有隻年邁的愛犬，為了讓牠生活更舒適，在家裡盡可能地打造適合牠的環境，甚至希望有樓梯，讓愛犬能維持腿部的活動力。

內田理央表示，在拍攝現場與上川隆也聊得很開心，兩人有許多相似的喜好，尤其在漫畫與動畫方面，總是有聊不完的話題。上川隆也則稱讚內田理央是非常可靠的夥伴，甚至有時候會分不清，現在跟他對話的是內田理央本人，還是她所飾演的若宮惠美子。

上川隆也、內田理央在《問題物件》一起解決各種「有問題的物件」。（friDay影音提供）上川隆也、內田理央在《問題物件》一起解決各種「有問題的物件」。（friDay影音提供）

《問題物件》改編自大倉崇裕的小說，上川隆也飾演頭腦靈活、脾氣暴躁的犬頭光太郎，與內田理央所飾演的若宮惠美子，攜手破解自殺、鬼屋、垃圾屋等各種「問題物件」的離奇案件。《問題物件》已在friDay影音每週二跟播。

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