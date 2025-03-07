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向太驕傲「只有我可以」 爆料劉德華昔險害關之琳遭粉絲毆

關之琳（左）與劉德華在螢幕上扮演過11次情侶。（翻攝自微博）關之琳（左）與劉德華在螢幕上扮演過11次情侶。（翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕香港天王劉德華與影壇女神關之琳是著名螢幕情侶，兩人1988年合拍電影《群龍奪寶》後，曾共同演出情侶高達11次。劉德華本人也曾說過關之琳是他心目中第一美女，不過香港娛樂大亨向華強的妻子「向太」爆料，指出劉德華曾經帶關之琳去打保齡球，險些遭劉德華粉絲毆打。

「向太」陳嵐在旅遊實境秀綜藝《一路繁花》中爆料：「劉德華年輕時候很喜歡打保齡球，有次還帶了關之琳，他的粉絲衝過來要打關之琳」。看來粉絲不能接受劉德華跟螢幕上的「女朋友」關之琳交往，向太還加碼爆料劉德華與關之琳男帥女美，又常在螢幕上扮演情侶才會這樣。

香港娛樂大亨向華強（左）與妻子陳嵐。（翻攝自微博）香港娛樂大亨向華強（左）與妻子陳嵐。（翻攝自微博）

話鋒一轉，向太很驕傲地說：劉德華身邊只有我這個女人不會惹粉絲嫉妒，「只有我示他全部粉絲都喜歡的，他可以拉著我的手，粉絲都覺得可以，因為我沒有侵略性，其他再老的女人都不行。」

劉德華先前也曾說過自己曾經想追關之琳，但是兩人從始至終都是朋友，因為關之琳太美了，劉德華覺得他身邊一定有男友，所以從未追求她。

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