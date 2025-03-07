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娛樂 最新消息

苗可麗擺攤累喊靈魂出竅 蔡凡熙機智應對外場危機

李銘順（左三）特別到台中助陣。左起為禾浩辰、苗可麗、胡宇威、蔡昌憲和蔡凡熙。（三立提供）李銘順（左三）特別到台中助陣。左起為禾浩辰、苗可麗、胡宇威、蔡昌憲和蔡凡熙。（三立提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕《我們這一攤2》第一集前進台中總站夜市擺攤，販售兩種特製刈包，有油炸過的「金磚包齊來」和較傳統蒸的「白銀包億包」。

有別於第一季的是，主持群這次除了要備料、擺攤，還加入親自挑選食材和美食顧問廚佛瑞德，來協助廚師們進行料理建議，為了刈包的滷肉，到豬圈裡去抓豬、清洗大便、餵飼料等，正式開攤前一晚還先試著做一遍、調味道和做實地調查，攤都還沒開成，禾浩辰就已經吐露真心話：「辛苦但快樂著。」

蔡凡熙（左起）、胡宇威和蔡昌憲親自到攤販挑豬肉。（三立提供）蔡凡熙（左起）、胡宇威和蔡昌憲親自到攤販挑豬肉。（三立提供）

本集也特別邀請超級大咖李銘順助陣，他在過程中一直沒有說話，讓苗可麗緊張地問候：「你是不是累了？要我幫你嗎？」讓李銘順大笑說：「我在忙啦！」話一說完苗可麗就趕快回去忙。

在過程中攤主們也體驗到攤販們的溫暖，原來賣到一半蔡昌憲發現香菜沒了，派出苗可麗趕快去找香菜，苗可麗首先找到同樣賣刈包的攤販尋求支援，發現對方也不夠，在沒選擇的情況下，立刻跑遍夜市到別的攤位借，才終於解除危機。

胡宇威（右）第二季繼續掌廚。（三立提供）胡宇威（右）第二季繼續掌廚。（三立提供）

擺攤過程中也出現狀況，原來有民眾排了一個多小時，一開口就要買20個，但其實有公告一人限制買2個，民眾不爽說：「為什麼不行？」一度讓現場氣氛很凝重，也考驗攤主們危機處理的能力，好在靠蔡凡熙冷靜溝通才過關，主廚胡宇威也趕快致歉。

第一次出攤後，大家才真的體驗到擺攤之苦，讓她累癱了，苦哈哈喊說：「我要靈魂出竅了！」苗可麗跟蔡昌憲在現場和大家互動，粉絲也到粉專留言說：「雖然排隊很久，但很好吃！」讓大家一致認為外場是很大功臣，而當晚的營業額也讓攤主們各個驚訝地張大嘴。

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