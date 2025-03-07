網紅戰神陳沂不怕打官司 曾經敗在天王手下

網紅陳沂本身學習法律，加上喜愛針砭時事，故經常出入法院。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕網紅陳沂因熱愛針砭時事經常鬧上法院，跟她交手過的有鄭家純、史書華、李怡貞、羅志祥等人。2023年陳沂轉載「女人大律師李怡貞」粉絲專業上的圖卡，並嘲諷圖卡有錯字，更搭順風車業配合作商品，遭李怡貞提告。

台北地檢署認為，李怡貞粉絲專業上的圖卡的確是「李怡貞的語文與美術結合創作」故陳沂未經同意或授權，直接截圖使用並重製，涉嫌違反《著作權法》。

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鄭家純跟陳沂從隔空互罵到法庭相見，多次交戰。（翻攝自臉書）

陳沂本身在大學、研究所（肄業）時期就唸法律系，加上她熱衷評論時事、有話直說，得罪過不少人。最經典的當屬陳沂與鄭家純在直播中隔空互罵，陳沂不滿對方公開她的手機號碼，一狀告上法院，最後鄭家純因違反個資法遭起訴，陳沂便經常指她是「法院認證的前科犯」、「更生人」。

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另外，鄭家純也對陳沂稱她「黑菊姐」感到不滿，同樣告上法院，案件遭到不起訴，鄭家純聲請再議，依舊遭到駁回，這讓陳沂更放肆的拍手叫好，說鄭家純是「地檢署、高檢署雙重認證的前科黑菊」。至此，鄭家純與陳沂的戰爭當中，大多數時候陳沂都是贏家。

「亞洲舞王」羅志祥曾在官司上贏過陳沂，獲得賠償金且陳沂須登報道歉。（翻攝自臉書）

不怕上法院的陳沂也有嚐敗績的時候，先前陳沂指羅志祥「用肉體來斂財，亞洲空幹王想祥（祥祥）這種行徑跟賣淫小模有什麼兩樣？」，引起羅志祥不滿憤而提告，經判決台北地院認為「亞洲空幹王」並不會貶損羅志祥名譽，但「肉體斂財」、「賣淫小模」則涉及人身攻擊，陳沂須賠償30萬元並登報道歉。

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