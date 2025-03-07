女神卡卡出輯回歸流行樂風 甜謝未婚夫「在愛中找到平靜」

女神卡卡全新專輯《狂亂》靈感源自卡卡直面回歸流行音樂的恐懼。（環球音樂提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕流行天后女神卡卡近年忙於電影拍攝，音樂上也以電影與爵士專輯為主，今（7）日終於推出全新專輯《狂亂》，回歸許多早期粉絲最愛的流行曲風，專輯靈感便是源自卡卡直面回歸流行音樂的恐懼，更感性表示，未婚夫麥可波蘭斯基是鼓勵她回歸流行音樂的動力。

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女神卡卡表示，《狂亂》中承載了她對音樂的熱愛，有各種曲風、風格與夢想交織其中，她形容：「當我面對我人生中所有的狂亂，我的解答是『我在愛中找到平靜』。」她將此次專輯創作過程比喻成，「像重新拼湊一面破碎的鏡子」，她解釋：「即便無法將碎片完美復原，你仍然能以全新的方式創造出一種美麗而完整的事物。」

女神卡卡全新專輯《狂亂》回歸許多早期粉絲最愛的流行曲風。（環球音樂提供）

而卡卡的未婚夫麥可曾說：「我在神采（Chromatica）巡迴演唱會中，看見了她內心的火焰。我希望幫助她一直保持這樣的熱情，創作讓她開心的音樂。」因此這次專輯中卡卡也以一曲《Blade of Grass》做為獻給麥可的感謝信。

該曲靈感源自於麥可曾在後院問卡卡希望以什麼方式被求婚，卡卡甜蜜回憶道：「我就說：『就從後院摘一片草葉，纏繞在我的手指上，這樣我就會很開心了！』我還記得他當時的表情和後院的草，想著他應該要用後院正中央最長的草來求婚。」

女神卡卡全新專輯《狂亂》已於數位平台上線，實體專輯預計3月21日正式發行，現正預購中，首批將加贈全球限量專輯海報，數量有限、送完為止。台灣唱片公司環球音樂也與英國、美國、日本等地同步，從今天起在台北熱門商圈包含信義商圈的新光三越A4、市府轉運站外的時代光牆、西門町徒步區、南西新光三越等4個地點放送女神卡卡戶外廣告，讓台灣小怪獸們（女神卡卡粉絲名）也能同步慶祝《狂亂》的到來。

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