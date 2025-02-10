女神卡卡降臨超級盃 中場獻唱悼念車輛攻擊罹難者

流行天后女神卡卡參與超級盃。（路透）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕第59屆超級盃於美國路易斯安那州紐奧良的凱薩超級巨蛋登場，今（10）早由得到22座葛萊美獎的「嘻哈救世主」肯卓克拉瑪擔任主秀，13分鐘金曲連發，火速炒熱現場氣氛。流行天后「Lady Gaga」女神卡卡則在比賽開幕前獻唱電影《捍衛戰士：獨行俠》主題曲〈Hold My Hand〉向今年元旦受到車輛攻擊事件不幸罹難者致上悼念之意。

女神卡卡獻唱捍衛戰士：獨行俠》主題曲〈Hold My Hand〉向今年元旦受到車輛攻擊事件不幸罹難者致上悼念之意。（美聯社）

女神出場即是頂峰，女神卡卡穿著全白禮服，在紐奧良街頭以鋼琴自彈自唱，溫暖嗓音傳遞出希望與力量，舞台周圍也由紐奧良警察、急救人員團團圍繞，畫面溫馨感人。

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「嘻哈救世主」肯卓克拉瑪作為本屆主秀。（美聯社）

「嘻哈救世主」肯卓克拉瑪作為本屆主秀，這也是他首次領銜演出。先前他曾在2022年參與超級盃表演，但當時同台的還有阿姆、史努比狗狗等藝人，因此今年他格外賣力，在13分鐘不斷爆出金曲，穿著藍色球衣外套和牛仔褲的他，反戴黑色棒球帽站在汽車上登場，還演唱了尚未正式發行的專輯《GNX》當中的新曲〈Squabble Up〉。最後與肯卓克同樣在康普頓長大的網球天后小威廉絲驚喜出場替肯卓克拉瑪伴舞並畫下完美句點。

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