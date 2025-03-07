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（影）嘻哈傳奇親拍片喊話「一定來台！」 最炸裂現場22日台灣首演

美國嘻哈傳奇Quavo將於22日來台進行台灣首演。（Wonderful Entertainment Asia提供）美國嘻哈傳奇Quavo將於22日來台進行台灣首演。（Wonderful Entertainment Asia提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕美國嘻哈傳奇Quavo將於22日來台進行台灣首演，近期多位美國嘻哈歌手取消亞洲巡演，讓不少台灣嘻哈樂迷擔心心目中的偶像是否會如期登台，不過Quavo也以最直接、最有誠意的方式回應粉絲的期待，親自拍攝影片喊話「我跟別人不一樣！台灣，3月22日我一定到！」

作為美國嘻哈圈的靈魂人物，Quavo與Offset和Takeoff組成的Migos重新定義了新世代嘻哈，也就是人稱的「陷阱音樂世代」。以《Bad and Boujee》、《Walk It Talk It》、《Intentions》等經典金曲稱霸樂壇，更與德瑞克、小賈斯汀、巨星馬龍、崔維斯史考特、拉娜德芮等巨星攜手打造無數暢銷單曲。

Quavo的音樂魅力、獨特的亞特蘭大饒舌風格，使他成為全球最具影響力的嘻哈藝人之一。這次台北首演不只是一場演唱會，更是一場嘻哈文化的狂歡，同時也是台灣所有饒舌迷的盛事，除了Quavo保證不會缺席，主辦單位@sowonderful.asia也宣布Quavo將帶來與香港ComplexCon同等級的高規格完整配置，並呈現至少60分鐘以上個人演出，保證帶來最炸裂的嘻哈現場！

3月22日Legacy Taipei 將成為嘻哈能量的核心，無論你是Migos的忠實擁護者，還是熱愛陷阱音樂的嘻哈樂迷，都能一同迎接Huncho Mode，將台北變成最狂熱的嘻哈現場，門票持續熱賣中。

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