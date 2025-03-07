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娛樂 電視

《花系列》梁家榕斷了16年圈外男友 認了遠距離嘆：感情殺手

〔記者蕭方綺／台北報導〕梁家榕和伊正在公視台語台、華視《火車來去》再度演出夫妻，是他們七度合作，戲裡她苦苦守候離家12年的老公，戲外，梁家榕也是個長情的人，她今受訪時透露早已單身4年，和交往16年的圈外男友分手，她說因為對方長時間在中國工作，總分隔兩地，見面時間越來越短，最長甚至4個月沒見面，「沒辦法相處，真的是感情殺手。」

華視《火車來去》記者會；伊正（右）、梁家榕。（記者陳奕全攝）華視《火車來去》記者會；伊正（右）、梁家榕。（記者陳奕全攝）

16年不是短日子，她感嘆了句「世事難料」，提到2人分隔兩地，處女座的她會冷戰，因此爭執變多，後來兩人討論過後和平分手，加上分手期間恰巧是疫情時期，她坦言當時哭了一段時間，悠悠道：「想到還是要過日子，自己會平復。」伊正在旁聽聞，忍不住說：「妳的21年都給這人！」至於是否會和前男友復合？她說：「不要分隔兩地，我很需要陪伴。」

53歲的梁家榕目前安於單身狀況，她認為年紀大了，要花時間重新、了解並熟悉一個人不是件簡單的事，但仍對愛情抱有期待，「期待有緣人出現，不急！好好過日子比較重要。」她認為人生早就寫好劇本，該出現的人終究會出現。

華視《火車來去》記者會；伊正（右）、梁家榕。（記者陳奕全攝）華視《火車來去》記者會；伊正（右）、梁家榕。（記者陳奕全攝）

她其實快30歲時就明確知道自己不會結婚，「我責任感很重，若投入家庭會沒有自己，會一心為夫家、為小孩想，我想要多愛我自己。」她也自認不適合當媽，因她會是個過度操心的媽媽，然而這些想法全源自於她父母離異，讓她感受到「女人總是比較辛苦的那一方」，但她笑說自己疫情時期養了隻貓，升格「媽媽」後，她說：「我現在很愛我的貓女兒，生氣也不能跟牠說『我要把你塞回肚子』。」

只是這樣不婚不生的念頭，讓一旁伊正忍不住想打槍她，伊正過去也是不婚主義，他說：「你不知道上天派來的天使，何時會到來。」

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