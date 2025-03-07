《好運來》楚宣運毒遭逮！噴淚抱兒道別 親吐有1後遺症

〔記者李紹綾／台北報導〕楚宣在民視八點檔《好運來》因涉嫌運毒遭警方通緝，在被逮捕前，她回到家中與愛子進行最後的道別。抱著稚嫩的嬰兒，楚宣聲淚俱下，真情流露的演出感染了在場所有人，現場瀰漫著濃濃的離別愁緒。

楚宣在《好運來》藏毒被逮，抱兒淚別。（民視提供）

楚宣坦言，這場告別戲的拍攝過程十分艱辛。由於拍攝時間正值寶寶的睡眠時間，攝影棚內的燈光和嘈雜聲響都可能影響到他的情緒，稍有動靜便會讓寶寶不安。楚宣深刻體會到，拍攝嬰兒和寵物的戲果然是最具挑戰性的。

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楚宣在《好運來》藏毒被逮，抱兒淚別。（民視提供）

然而，寶寶的可愛模樣也融化了現場所有工作人員的心。楚宣笑說，平時粗獷的工作人員們，在面對寶寶時都變得輕聲細語，讓她感受到世界充滿了溫暖和愛。為了與寶寶建立情感，楚宣整晚都抱著他，即使在休息時間，也堅持抱著他背誦台詞，希望拍攝過程能夠順利。

楚宣在《好運來》藏毒被逮，抱兒淚別。（民視提供）

楚宣在《好運來》藏毒被逮，抱兒淚別。（民視提供）

令人驚訝的是，在拍攝告別戲時，楚宣抱著寶寶輕聲哼唱，沒想到原本熟睡的寶寶竟然也跟著她一起哭泣。現場的氛圍和楚宣的真情流露，讓所有人都忍不住跟著落淚。楚宣表示，隔天起床時，她發現自己的雙手痠痛不已，經旁人提醒才知道，原來這就是俗稱的「媽媽手」。

這次的拍攝經驗，讓楚宣深刻體會到為人母的辛勞，對所有願意成為母親的女性更是充滿敬佩。

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