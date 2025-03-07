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娛樂 電視

去年KTV慶生爆鬥毆！修杰楷迎42歲笑喊：今年沒唱歌別擔心

修杰楷昨日迎來42歲生日。（翻攝自IG）修杰楷昨日迎來42歲生日。（翻攝自IG）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕昨（6）日為藝人修杰楷的42歲生日，老婆賈靜雯搶先在IG曬放閃照祝福，他本人也在6日曬出慶生照，還以去年在KTV慶生爆鬥毆一事自虧，引發關注。

修杰楷去年在KTV慶生爆發鬥毆事件，因此他笑虧「今年沒唱歌不用擔心」。（翻攝自IG）修杰楷去年在KTV慶生爆發鬥毆事件，因此他笑虧「今年沒唱歌不用擔心」。（翻攝自IG）

修杰楷在IG發文寫下，「感謝各路好友的祝福我都收到了，40有2的年紀，真要許些願望。還是希望所有人都能珍惜每一天的時光，用力的去擁抱自己，有什麼想做的事情就是用盡力氣去做」。

修杰楷也不忘感謝身邊的人，「謝謝我們家的女子團體，你們就是我很重要的動力，我愛你們。謝謝我最愛的家人們，謝謝我身旁永遠都能陪伴的朋友們，謝謝身旁一直幫我完成天馬行空任務的同事夥伴們」。

最後他文末還以去年與王柏傑、小鬼妹婿在KTV慶生時，與統促黨成員陳亞豪、羅羣升爆肢體衝突一事自虧，「今年沒唱歌不用擔心」。

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