防彈J-Hope洛杉磯房屋內部曝光 每月租金豪灑320萬台幣

韓國天團「BTS」防彈少年團成員「J-Hope」鄭皓錫2024年10月退伍。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕韓國天團「BTS」防彈少年團成員「J-Hope」鄭皓錫去年底退伍，近日他登上綜藝節目《我獨自生活》意外讓他住在洛杉磯的房屋內部曝光，他也在節目中分享了生活點滴以及創作的過程。為了節目，J-Hope大方讓攝影組進入他住在洛杉磯的豪宅，驚人費用也隨之曝光。

J-Hope上《我獨自生活》意外公開洛杉磯居住環境內部。（翻攝自MBC）

J-Hope透露自己退伍後就前往洛杉磯創作音樂並進行錄音，他的工作空間不但有健身房、錄音室，室外還有游泳池。根據外媒報導，這間豪宅庭園寬闊並附帶廚房，也有豪華游泳池及私人舉重室，同時也提供私人管家服務。

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J-Hope居住在洛杉磯的豪宅，每月租金要價台幣320萬元。（翻攝自IG）

這座豪宅位於洛杉磯富豪社區，屬於Airbnb Luxe房源，租屋必須提前一個月預定，每晚費為2378美元（約新台幣7.8萬元），清潔費、稅金為另加，每月實際花費超過9萬美元（約新台幣320萬元）。

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