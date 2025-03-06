晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

防彈J-Hope洛杉磯房屋內部曝光 每月租金豪灑320萬台幣

韓國天團「BTS」防彈少年團成員「J-Hope」鄭皓錫2024年10月退伍。（翻攝自IG）韓國天團「BTS」防彈少年團成員「J-Hope」鄭皓錫2024年10月退伍。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕韓國天團「BTS」防彈少年團成員「J-Hope」鄭皓錫去年底退伍，近日他登上綜藝節目《我獨自生活》意外讓他住在洛杉磯的房屋內部曝光，他也在節目中分享了生活點滴以及創作的過程。為了節目，J-Hope大方讓攝影組進入他住在洛杉磯的豪宅，驚人費用也隨之曝光。

J-Hope上《我獨自生活》意外公開洛杉磯居住環境內部。（翻攝自MBC）J-Hope上《我獨自生活》意外公開洛杉磯居住環境內部。（翻攝自MBC）

J-Hope透露自己退伍後就前往洛杉磯創作音樂並進行錄音，他的工作空間不但有健身房、錄音室，室外還有游泳池。根據外媒報導，這間豪宅庭園寬闊並附帶廚房，也有豪華游泳池及私人舉重室，同時也提供私人管家服務。

J-Hope居住在洛杉磯的豪宅，每月租金要價台幣320萬元。（翻攝自IG）J-Hope居住在洛杉磯的豪宅，每月租金要價台幣320萬元。（翻攝自IG）

這座豪宅位於洛杉磯富豪社區，屬於Airbnb Luxe房源，租屋必須提前一個月預定，每晚費為2378美元（約新台幣7.8萬元），清潔費、稅金為另加，每月實際花費超過9萬美元（約新台幣320萬元）。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中