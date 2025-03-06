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王大陸曾赴美讀軍校 難怪下手這麼狠

王大陸（中）曾經在美國讀過一年軍校。（記者羅沛德攝）王大陸（中）曾經在美國讀過一年軍校。（記者羅沛德攝）

〔記者馮亦寧／台北報導〕33歲男星王大陸遭檢方查出涉嫌痛毆計程車司機，引起社會熱烈討論。王大陸原依殺人未遂拘提，檢察官偵訊後，改依教唆傷害等罪嫌，認為王大陸有逃亡、串滅證之虞，向法官聲押禁見，新北地院5日凌晨開庭審理，裁定王大陸得以500萬元交保。事實上，王大陸過去曾經在《康熙來了》透露自己曾在美國紐約讀過一年軍校，另「小S」徐熙娣、蔡康永大吃一驚。

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王大陸過去上《康熙來了》表示自己曾經在美國讀過軍校。（翻攝自YouTube）王大陸過去上《康熙來了》表示自己曾經在美國讀過軍校。（翻攝自YouTube）

王大陸當時在節目中表示，自己在紐約讀了1年軍校，每每犯錯就會被懲罰做伏地挺身，雖然在美國讀軍校，但英文一直沒有進步，後來就返回台灣，踏入演藝圈工作。

王大陸在《我的少女時代》中飾演小霸王。（資料照，華聯國際提供）王大陸在《我的少女時代》中飾演小霸王。（資料照，華聯國際提供）

因演出《我的少女時代》受到廣大歡迎的王大陸，在戲裡也是愛逞兇鬥狠的角色，王大陸的父親王台慶則認為：王大陸過往在戲裡的狠勁，都是從美國軍校訓練出來的。

王大陸國中畢業之後就進入美國軍校就讀。（記者羅沛德攝）王大陸國中畢業之後就進入美國軍校就讀。（記者羅沛德攝）

王大陸國中畢業之後就被送往美國的軍校，由於軍校非常嚴格，王大陸的帥氣與狠勁都當時訓練出來，不過後來王大陸決絕學校太過嚴苛、無聊，加上他的英文始終沒有進步，玩也沒玩到、學也沒學到，就乾脆回到台灣發展。

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從美國返回台灣之後，王大陸不但重返校園也逐漸進入演藝圈工作，沒想到讀過軍校的他竟然如此抗拒當兵，還衍生出痛毆計程車司機風波，令人始料未及。

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