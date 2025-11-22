自由電子報
娛樂 日韓

TWICE高雄開唱前子瑜放送美照 宣美也驚艷

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓國女子天團TWICE今（22日）晚即將在高雄世運主場館開唱，一連兩晚肯定要讓台灣粉絲瘋狂，這是她們出道10年來第一次在台灣演出，讓歌迷期待不已。

子瑜在社群分享系列美照，驚艷網友。（翻攝自IG）子瑜在社群分享系列美照，驚艷網友。（翻攝自IG）

在高雄開唱前，子瑜先在社群分享多張美照，並以日文寫到「Max Mara 的快閃店『THE CAMEL，timeless』在表參道盛大開幕囉！這是一個可以體驗高品質駱駝服飾的特別空間，千萬別錯過。」

子瑜在東京出席時尚品牌活動，亮麗優雅。（翻攝自IG）子瑜在東京出席時尚品牌活動，亮麗優雅。（翻攝自IG）

事實上子瑜昨天沒有和TWICE其他成員一起從韓國飛來高雄，就是因為她人去了日本東京，出席Max Mara品牌活動，她一身高雅的駝色造型讓粉絲頻頻誇讚好美，而她昨飛到高雄小港機場時，手上外套、包包，還有醒目的耳機，都是該品牌新產品，子瑜敬業做了最美活廣告。

子瑜為品牌做了稱職宣傳。（翻攝自IG）子瑜為品牌做了稱職宣傳。（翻攝自IG）

飛抵高雄前，子瑜也先在社群分享系列美照，不僅網友大讚她漂亮，韓國歌手宣美也以表情圖案和子瑜互動，簡單一個單手遮臉符號，像是說子瑜的美讓人驚艷到不能直視，子瑜也回應宣美包含愛心在內的3個可愛貼圖。

