娛樂 最新消息

網紅呱吉揭「開單王」地段 罰款年破7千萬

曾任台北市議員的網紅「呱吉」邱威傑質疑，「台灣的速限設計到底有沒有問題」。（翻攝自臉書）曾任台北市議員的網紅「呱吉」邱威傑質疑，「台灣的速限設計到底有沒有問題」。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕熱愛騎重機的藝人陳為民近日在臉書上抱怨台灣測速照相機太過密集，直言「比軍事基地和監獄密度都高」。對此，曾任台北市議員的網紅「呱吉」邱威傑也發文贊聲，質疑「台灣的速限設計到底有沒有問題」？

陳為民在臉書上曬出的台灣測速照相機密度。（翻攝自臉書）陳為民在臉書上曬出的台灣測速照相機密度。（翻攝自臉書）

呱吉表示，「台灣的測速照相機密度是日本的六百倍」，比世界上大多數國家都要多，最誇張的是「連玉山上都有」。話鋒一轉，呱吉問：「台灣有更安全的用路環境和更低的事故率嗎？沒有，日本道路交通死亡率每十萬人僅2人，台灣則是每十萬人死亡12人」直言：六百倍測速照相機根本沒幫上忙。

除了測速照相機多之外，呱吉也指出「速限設計也違反人性」，他表示「國際慣例是85%駕駛人在舒適狀態下不會超速的速度」，因此國外山路速限常常為60～80公里，高速公路則在130公里以上；反觀台灣，到處都是40～50公里，呱吉形容，「這根本是腳稍微踩一下就會超過的速限」。

呱吉指出最有名的違規路段葫蘆街和環河北路口，一年可以收到7千萬罰款。（翻攝自臉書）呱吉指出最有名的違規路段葫蘆街和環河北路口，一年可以收到7千萬罰款。（翻攝自臉書）

呱吉感嘆：「我們訂得這麼嚴格又開那麼多罰單，但是台灣根本沒有更安全，問題根本在道路設計、駕照制度，和用路人教育等其他交通政策之上。」他同時指出，交通罰款是由地方政府收受，台北市一年的交通違規罰款在7億以上；在最有名的違規路段葫蘆街和環河北路口，一年可以收到7千萬罰款。他認為：對交通安全無實質助益的前提下，只是變相加稅於用路的人民。

